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見證台灣電影歷史 南藝大重現薛平貴與王寶釧數位修復

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣第一部自製35毫米歌仔戲電影「薛平貴與王寶釧」（客語版），昨在台南全美戲院舉辦第三集數位修復版全球首映會，共同見證這部珍貴電影完整修復成果。記者謝進盛／翻攝
台灣第一部自製35毫米歌仔戲電影「薛平貴與王寶釧」（客語版），昨在台南全美戲院舉辦第三集數位修復版全球首映會，共同見證這部珍貴電影完整修復成果。記者謝進盛／翻攝

台灣首部自製35毫米歌仔戲電影「薛平貴與王寶釧」（客語版）完整重現！國立台南藝術大學昨在台南全美戲院舉辦第三集數位修復版全球首映會，共同見證這部珍貴電影完整修復成果。也為台灣早期電影文化保存寫下重要里程碑。

南藝大2013年意外尋獲三集電影拷貝，師生10多年來投入影像修復、研究及全台巡迴放映，日前正式宣布全三集數位修復完成。

首映活動昨晚在全美戲院登場，緣龍文化體驗館館長江明龍化身薛平貴，以「我身騎白馬過三關」的經典唱詞，演述薛平貴從乞丐到征西將軍，闊別中原十八年後返鄉尋妻的傳奇故事，並以武家坡為引，與現場觀眾互動，瞬間將全美戲院帶入電影情境。

活動接續播放當年飾演王寶釧的吳碧玉女士、拱樂社陳澄三公子陳忠義，以及影片美術助理侯壽峰的珍貴訪談，帶領觀眾回望電影拍攝歷程，也重溫自2016年起南藝大團隊巡迴全台60場義務放映的紀錄。

南藝大校長邱上嘉致詞表示，透過「薛平貴與王寶釧」修復工作，不僅保存珍貴影像，更體現文化資產專業傳承的價值，是建立台灣文化韌性的重要基石。

修復計畫總策畫、電影蒐藏家博物館館長的南藝大井迎瑞榮譽教授分享，自己與薛劇導演何基明導演深厚情誼。何一生執導40多部電影，晚年卻因作品散佚、缺乏影像文本而承受諸多遺憾。井迎瑞指出，當年何曾協助國家電影資料館尋找多部珍貴台語電影，自己作品卻幾乎全部佚失，如今南藝大成功尋獲並修復「薛平貴與王寶釧」，終能讓導演的創作重新被看見。

本次修復計畫主持人、音像紀錄研究所所長曾吉賢於映前進行導讀，介紹影片尋獲、修復及巡映歷程，並梳理前兩集劇情，協助觀眾銜接第三集故事。映後則由井迎瑞、王明山及曾吉賢共同與談，從電影道具、字幕、沖印技術、客語配音及配樂等面向，分享影像背後歷史線索。

井迎瑞強調，「薛平貴與王寶釧」不只是一部電影，更是一座承載台灣電影、戲曲與庶民生活記憶的文化資料庫，值得進一步成立研究室，甚至發展為博物館，將十餘年累積的修復知識與研究成果公共化，嘉惠更多師生與研究者

國立台南藝術大學在台南全美戲院舉辦「薛平貴與王寶釧」（客語版）第三集數位修復版全球首映會，南藝大榮譽教授井迎瑞（左二）、音像紀錄研究所所長曾吉賢（左一）等人分享修復點滴。記者謝進盛／翻攝
國立台南藝術大學在台南全美戲院舉辦「薛平貴與王寶釧」（客語版）第三集數位修復版全球首映會，南藝大榮譽教授井迎瑞（左二）、音像紀錄研究所所長曾吉賢（左一）等人分享修復點滴。記者謝進盛／翻攝

南藝大校長邱上嘉致詞表示，透過「薛平貴與王寶釧」修復工作，不僅保存珍貴影像，更體現文化資產專業傳承的價值，是建立台灣文化韌性的重要基石。記者謝進盛／翻攝
南藝大校長邱上嘉致詞表示，透過「薛平貴與王寶釧」修復工作，不僅保存珍貴影像，更體現文化資產專業傳承的價值，是建立台灣文化韌性的重要基石。記者謝進盛／翻攝

南藝大 修復 電影 歷史

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