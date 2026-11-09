張麗善談9+1產業園區進度 綠營指空頭支票

雲林縣長張麗善今天說明「9+1產業園區」進度，古坑產業加值園區招商，斗六智慧電動車研發基地等4園區已進入內政部都委會審查，其他園區進入開發程序；綠營指空頭支票。

張麗善表示，9+1產業園區開發不只是土地規劃，更涉及土地整合、環境保護、水電供應、交通建設及中央地方協調等，雲林縣政府堅持依法推動、分階段落實，兼顧農業生產、居民生活與生態環境，取得產業發展與地方永續間平衡。

雲林縣府說，古坑產業加值園區已進入招商，斗六智慧電動車研發基地、斗南交流道智慧物流綠能園區、大北港科技產業園區與麥寮綠色產業科技加值園區進入內政部都市計畫委員會審查，而虎尾產業園區與褒忠農業機械產業園區目前正進行土地變更。

此外，雲林縣府表示，台西綠色智慧產業園區今年10月通過可行性評估，未來朝向分期分區方式開發。

民主進步黨雲林縣議會黨團總召集人洪如萍說，政策不能只靠記者會宣傳，政績不能只靠預估數字堆砌。張麗善8年執政將卸任，應向縣民交代承諾兌現多少，而不是繼續描繪下一個願景。

她說，9+1產業園區不能變9+1個口號，喊8年最後還是0。雲林人要看得見的建設、真正進駐的企業及留得住青年的工作機會，不是1次又1次空頭支票。