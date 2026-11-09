吳品叡提寵物友善政見 蔡易餘以百村小旅行串起歷史故事

無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡今天提出「幸福毛起來」寵物友善暨動物防疫政見；民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘提出將以「百村小旅行」串起歷史故事、推動母語保存。

朴子市公所今天舉行寵物認養推廣公園第二期啟用暨行銷推廣典禮；吳品叡透過新聞稿表示，朴子寵物公園二期啟用，讓人與動物共享公共空間的理念又向前一步；未來也希望把這樣的友善環境，逐步帶到嘉義縣各鄉鎮市。

吳品叡也提出「幸福毛起來」寵物友善暨動物防疫政見，將盤點各地閒置公有空間及需要改善的環境髒亂點，依照場地條件和居民需求，規劃設置寵物公園、寵物友善休憩區或民眾寵物共融空間，結合綠美化、休憩設施與環境維護，提升公共空間使用效益。

台灣基督長老教會嘉義中會今天在蔡易餘朴子聯合競選總部，舉辦基督徒感恩祝福祈禱會。蔡易餘說，1週的開始就有這麼多牧師祈禱祝福，內心非常感動。

蔡易餘表示，嘉義是充滿故事的地方，將推動「百村小旅行」，創造100個以上的故事。嘉義是228事件衝突最激烈的地區之一，「未來要透過更多故事敘述，把這些地方重新點亮」。已與民進黨嘉義市長參選人王美惠溝通，未來縣市228紀念活動應該合辦且輪流主辦，展現團結。

蔡易餘認為，故事要靠語言保存才能延續，很多故事用華語講不出其中的感情與精髓。已請縣府教育處推動「課室語言」，讓老師在「同學，上課了，坐好」這類上課的日常對話中穿插使用母語，也希望與教會牧師合作推動台語傳承。「若有機會擔任縣長，會將保存母語當成努力的目標」。