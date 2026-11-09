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鹽田變教室首度受評即獲獎 七股鹽場獲環境部評鑑優異

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
已停止製鹽的台鹽七股鹽場華麗轉身為環境教育設施場所，今年首度受評，即獲環境部環境教育機構及設施場所評鑑優異殊榮。記者謝進盛／翻攝
已停止製鹽的台鹽七股鹽場華麗轉身為環境教育設施場所，今年首度受評，即獲環境部環境教育機構及設施場所評鑑優異殊榮。記者謝進盛／翻攝

已停止製鹽的台鹽七股鹽場華麗轉身為環境教育設施場所，今年首度受評，即獲環境部環境教育機構及設施場所評鑑優異殊榮。

台鹽公司董事長丁彥哲今出席北上領獎，台鹽表示，七股鹽場曾是台灣規模最大曬鹽場，民國91年停曬，為台灣338年的曬鹽歷史畫下句點。停曬後的鹽田逐漸成為候鳥與濕地生物的棲地。

台鹽將這片土地的產業記憶與環境變遷化為教材，設計「七股白金記憶」、「七股鹽田回憶」、「是鹽田、炎田還是淹田？」、「海鹽的身世之謎」及「漁鹽之鄉七股」等主題課程。學員透過遊戲活動體會鹽業與地方生活的連結；在戶外導覽中觀察鹽山表面因空氣污染與落塵而變色，認識生活與環境品質的關係；也能化身「小小鹽工」親手耙鹽、堆鹽，感受鹽田的環境及體驗鹽工的生活。

而「是鹽田、炎田還是淹田？」則以諧音提問，引導學員思考氣候變遷對產業及個人所造成的影響；也透過海洋食農教育，教導學員海洋環境保育的重要性；其中「漁鹽之鄉七股」更是結合七股潟湖、產業等特色，推廣在地綠色旅遊。

七股鹽場環境教育人員王佑庭分享，園區保留傳統土盤、瓦盤鹽田及蒸發池，孩子們也可體驗踩龍骨水車、推石輪整地及耙鹽，親身感受昔日鹽工的辛勞。很多孩子第一次知道，過去的一撮鹽，要靠陽光、海風和鹽工的汗水才能曬成。當他們捧起自己耙出的鹽，環境教育就自然發生了。

台鹽董事長丁彥哲表示，台鹽雖已停止傳統日曬製鹽，仍持續由台鹽通霄精鹽廠以離子交換膜電透析技術供應國內民生用鹽。七股鹽場則轉型為鹽業文化觀光與環境教育場域，賦予傳統鹽場新價值。

台鹽將持續豐富環教課程與體驗內容，串聯周邊濕地與在地社區，讓七股鹽山不只是觀光地標，更成為南台灣永續學習基地。

已停止製鹽的台鹽七股鹽場華麗轉身為環境教育設施場所，今年首度受評，即獲環境部環境教育機構及設施場所評鑑優異殊榮。記者謝進盛／翻攝
已停止製鹽的台鹽七股鹽場華麗轉身為環境教育設施場所，今年首度受評，即獲環境部環境教育機構及設施場所評鑑優異殊榮。記者謝進盛／翻攝

已停止製鹽的台鹽七股鹽場華麗轉身為環境教育設施場所，今年首度受評，即獲環境部環境教育機構及設施場所評鑑優異殊榮。記者謝進盛／翻攝
已停止製鹽的台鹽七股鹽場華麗轉身為環境教育設施場所，今年首度受評，即獲環境部環境教育機構及設施場所評鑑優異殊榮。記者謝進盛／翻攝

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