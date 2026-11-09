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雲林西螺農會優於市價收購濕穀 增農民收入

中央社／ 雲林縣9日電

雲林縣西螺農會表示，颱風薔琵影響，稻穀歉收2成，體恤農民災損成本，今天開盤以每百台斤新台幣1150元收購濕穀，優於市價，農民每公頃多約6500元收入。

雲林地區近日進入二期稻作採收期，農會昨天濕穀濕度在24到25.9度間收購價為每百台斤1100元，今天宣布開盤價達1150元，中國國民黨籍立法委員張嘉郡到場關心。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，照顧農民，以優於市場行情價格收購，希望以實際行動彌補農民部分損失，讓農民辛苦種植稻米獲合理價。

張嘉郡說，強風導致很多農作出現延遲性災損，她獲知後第一時間積極向農業部爭取，將包含稻米在內雲林農作全品項納入延遲性災損現金補助項目。

據農會統計，二期作平均濕穀產量約每公頃1.2萬台斤，相較近5年同期平均基準產量減少21%；張嘉郡說，持續向農業部反映，要求正視農民實際受災情形，檢討延遲性災損認定及補助機制，不應讓第一線農民求助無門。

西螺鎮農會說，農會每年二期作預計收購1.2萬公噸濕穀，今年收購價格優於市場價，預估將增加數百萬元以上成本；至於後市，米商還有一期稻作庫存，收購意願不高，後市趨於持平。

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