台南第11批充電站將上線 全市141處累計使用逾1.5萬次 這兩處最熱門

台南市政府交通局第11批「區區有充電站」計畫預計11日啟用，交通局表示，此次新增6行政區、7處場域，共提供8席快充及10席慢充格位；全案目前累計已有141處充電站投入營運，設置66席快充及206席慢充格位，且去年5月迄今累計充電逾1.5萬次，總充電量超過34萬度。

交通局指出，本批新增場域包括南區健康路一段133巷停車場、體育路路外停車場，新市區大順三路北側停車場、歸仁區公所、七股區黃昭堂紀念公園、將軍圖書館及南化區假日廣場停車場，其中歸仁區公所設為充電優先格位，其餘6處為充電專用格位。

交通局說，「區區有充電站」由市府交通局與環保局共同向中央爭取2.5億元經費，在37個行政區202處場域建置充電設施，規畫90座200kW快充及266座11kW慢充設備，目前各站點均已完工，將配合台電供電進度分批啟用。

交通局表示，全案目前累計已有141處充電站投入營運，其中在使用量方面，安平區南島路市政園區及麻豆區曾文市政願景園區充電次數均達700次，其次為學甲停三停車場679次、官田衛生所632次。

另外，在費率方面，快充每度電6至14元、慢充每度7至10元，依尖離峰及使用APP或線下支付有所不同。交通局呼籲，民眾可透過「電小二」APP或「台南好停APP」查詢站點及即時資訊。