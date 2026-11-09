雲林首辦耶誕城！燈區橫跨三大生活圈 蕭煌奇、韋禮安聖誕夜開唱

雲林縣青年諮詢委員會多次建議縣府比照新北耶誕城，打造大型歲末節慶活動，縣長張麗善採納建議，今天宣布首度推出「2026雲林Holy High聖誕月」活動，自11月14日起至明年1月3日，串聯斗六、斗南、虎尾三大生活圈，打造10大光環境展區，搭配演唱會、跨年煙火及系列活動，讓雲林從耶誕一路High到2027年。

張麗善今天出席宣傳記者會，她表示，這是雲林首次打造耶誕城，希望透過光影藝術結合城市地景、在地文化及音樂活動，讓民眾感受不同於以往的雲林，也為鄉親留下難忘的耶誕回憶。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，11月14日將舉辦「Holy Light啟燈之夜」，同步舉辦「青春雲林演唱會」，邀請丁噹、曾沛慈、怕胖團、徐暐翔、JUD陳泳希、Saturnday及babyMINT等歌手與團體演出。

這次規畫10大光環境展區，透過跨區域觀光動線，吸引遊客到雲林賞燈、旅遊及消費。主展區設在斗六人文親水公園，以大型魔法禮物盒「雲禮光鏡」為主題，象徵雲林送給民眾的奇蹟之禮，燈區並延伸至膨鼠森林公園、文化中心、斗六火車站及斗六圓環。

斗南展區以「絲絲入扣」為主題，從斗南火車站站前廣場延伸至7、8號倉庫，透過燈光藝術呈現農產品意象；虎尾則以「虎尾虎」為主題，串聯虎尾圓環、美人樹大道、虎尾科技大學周邊及高鐵綠園道。氣候變遷調適館及廣場則以雲林特色生態為創作核心，有「蝶之舞」、「家之築」及「海之躍」等裝置藝術。

12月25日耶誕節當晚，斗六膨鼠森林公園將舉辦「聖誕狂歡演唱會」，邀請金曲歌王蕭煌奇、韋禮安、郭靜、王艷薇及樂團帕拉斯接力演出，陪伴民眾度過聖誕夜。12月31日則以「音浪全開跨年夜」壓軸，集結9組跨世代藝人演出，並施放長達3分30秒的高空煙火，迎接2027年。

雲林縣青年諮詢委員會多次建議縣府比照新北耶誕城，打造大型歲末節慶活動，縣府採納建議，今天宣布首度推出「2026雲林Holy High聖誕月」活動。記者陳雅玲／攝影