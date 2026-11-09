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台南消防局防災教育館、史料館挹注377萬元整建完成 新增各式互動體驗

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局防災教育館及消防史料館經在地企業挹注377萬元，更新館內設備及展示環境，增設119報案互動多媒體系統、觸控式互動等設施，今天舉行開幕暨捐贈儀式。記者袁志豪／攝影
台南市消防局防災教育館及消防史料館經在地企業挹注377萬元，更新館內設備及展示環境，增設119報案互動多媒體系統、觸控式互動等設施，今天舉行開幕暨捐贈儀式。記者袁志豪／攝影

台南市消防局防災教育館及消防史料館經在地企業挹注377萬元，更新館內設備及展示環境，增設119報案互動多媒體系統、觸控式互動等設施，近日整建完成；今天舉行開幕暨捐贈儀式後，開放民眾致電或上網預約參觀，可讓民眾透過互動體驗學習防災，認識台南消防發展歷史。

消防局指出，這次整建重新規劃防災教育館整體形象，更新視聽體驗室設備與環境，建置119報案情境互動多媒體系統、消防車救災體驗、觸控式互動展示、消防士遊戲等設施，其他原本設施還有暴風雨室、地震體驗屋；消防史料館則改善展示設備、建築模型展示空間及中庭環境，提升參訪的互動性與臨場感。

消防局表示，防災教育館的設立，源自與日本東京防災教育館交流學習所獲得的啟發，2002年正式開館，早期設施及展示文物也有民間資源支持，逐步成為南台灣消防宣導據點；2019年完成用火用電宣導區建置，同年消防史料館開幕，將消防歷史文物移入保存、展示。

2020年再建置「迷走幻想－安安的奇幻旅程」互動設施，歷經20多年持續更新，這次結合皇龍開發、寯陽實業及泰嘉開發建設等企業資源挹注資金377萬元，進一步結合數位科技，改善兩館參訪體驗。

市長黃偉哲今天與消防局長楊宗林及捐贈企業代表共同出席儀式；黃表示，公共安全需要政府、企業與市民共同投入，感謝企業以實際行動支持，讓兼具教育與文化意義的兩館以新面貌服務市民，防災教育館透過科技與體驗傳遞知識，消防史料館則保存台南消防發展的重要軌跡，呈現消防工作的傳承與進步，也是政府與民間合作回饋城市的成果。

楊宗林表示，災害型態及民眾學習方式持續改變，場館設備與教育內容也須隨之更新，未來將持續充實兩館內容及服務，讓防災知識向下扎根，並保存、傳承消防文化。

台南市消防局防災教育館及消防史料館經在地企業挹注377萬元，更新館內設備及展示環境，增設119報案互動多媒體系統、觸控式互動等設施，今天舉行開幕暨捐贈儀式。記者袁志豪／攝影
台南市消防局防災教育館及消防史料館經在地企業挹注377萬元，更新館內設備及展示環境，增設119報案互動多媒體系統、觸控式互動等設施，今天舉行開幕暨捐贈儀式。記者袁志豪／攝影

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台南市消防局防災教育館及消防史料館經在地企業挹注377萬元，更新館內設備及展示環境，增設119報案互動多媒體系統、觸控式互動等設施，今天舉行開幕暨捐贈儀式。記者袁志豪／攝影

台南市消防局防災教育館及消防史料館經在地企業挹注377萬元，更新館內設備及展示環境，增設119報案互動多媒體系統、觸控式互動等設施，今天舉行開幕暨捐贈儀式。記者袁志豪／攝影
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