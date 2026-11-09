走路還得閃路霸 台南灣裡活動中心人行道電線桿卡半年 台電13日拆除

台南市南區灣裡活動中心外的人行道上長期佇立一根電線桿，嚴重影響平時出入活動中心的人車通行與長輩安全，引發地方民怨，市議員林美燕今年4月接獲陳情要求台電儘速遷移，但迄今已過半年，電線桿「絲毫未動」，林美燕今再度現勘，台電也承諾13日將進場移除。

林美燕表示，人行道應是提供行人友善通行的地方，而南區灣裡活動中心平時使用率極高，為當地居民重要聚會場所，活動中心外的人行道中央卻有一支電線桿長期矗立，許多長者前往活動中心時，都要注意人行道中的「路霸」，更何況是使用輪椅的長輩。

她提到，今年4月接獲地方陳情後，隨即安排會勘要求台電盡快遷移，當時也與台電達成共識，孰料半年過去電線桿依然站在原地，不僅引發民怨，更讓許多鄉親質疑市府與台電的行政效率，要求台電提出具體遷移計畫。

對此，台電台南區處工務段說明，4月原訂已排定計畫拆除，但後續因協力廠商受到土石方清運新制、颱風及當地廟宇建醮等因素影響，拆除計畫因此延宕，目前已排定本周五13日將進場展開電線桿遷移作業，盡速改善動線，還給居民安全順暢的通行空間。