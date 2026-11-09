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嘉市重大工程接連施工路不平議員要求改善 市府：加強交維路平

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝

嘉義市近年推動人行道改善、汙水下水道及雨水排水等重大公共工程，市區多處道路接連施工，因工程延宕、交通壅塞及施工前溝通不足，引發民怨。市議員上午質詢，肯定市府推動公共建設，但施工期間造成民眾交通不便，尤其道路修復品質及交通維持措施有改善空間，要求加強工程進度管理及施工品質，減少對市民生活影響。

議員陳家平質詢，平常自己有跑馬拉松習慣，利用跑步沿途觀察市區道路平整及人行道改善情形，從中山路、垂楊路到民生北路，都能看到市府持續推動人行道建設，讓假日來嘉觀光遊客更安全地行走。不過，近年重大工程密集施工，部分工程進度延宕，甚至因施工前缺乏充分溝通，造成民眾誤解及不滿，市府應加強資訊公開與地方溝通。

工務處長余成鈺答詢，2019年起推動人行道改善工程，累計約37件，已有近3分之2完工；汙水下水道第一期鐵路以西工程完成，目前進入第二期鐵路以東舊城區，近期吳鳳南北路及垂楊路展開先期試挖及管線施工。目前全市汙水下水道接管率約15.8％，後續擴大接管範圍。由於舊市區道路空間有限，施工勢必占用部分車道，將要求廠商提出交通維持計畫，加強現場交通指揮及督導。

針對國華街雨水下水道改善工程延宕，陳家平指出，市府先前承諾10月底完工，但目前仍未通車，店家不斷反映施工不便。余成鈺表示，第一階段民族路至延平街管涵完成埋設，明天進場鋪設路面，完成後開放通車。陳家平要求將最新施工進度轉達店家，避免民眾因資訊不足而產生疑慮。

另針對文雅里長期關注排水問題，陳家平指出，文雅街地勢較高，每逢強降雨，排水系統便面臨考驗，要求市府加速大型排水箱涵改善工程，並考量極端氣候及短延時強降雨趨勢，擴大排水容量。余成鈺表示，工程設計階段，中央經費爭取到位，明年發包施工案。

陳家平提醒，重大工程施工後，道路假修復品質不佳、人孔蓋高低不平等問題，影響汽機車及YouBike騎乘安全，要求市府加強道路修復品質管理，工程完成後應盡速恢復路面平整。

陳家平也關心公園建設3.0計畫，要求建設處說明公園改造方向。建設處長羅資政答詢，未來全面盤點公園設施，優先補植颱風損害樹木，加強休憩空間遮蔭，檢視遊戲場設施，導入共融及多元體驗設施，依各公園特色與地方需求規劃，提升公園休憩品質，打造友善親子及市民活動空間。

議員 施工 嘉義

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