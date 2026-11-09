行人穿越線畫進草地嘉市議員要求檢討 長輩健保補助扣款引發困惑

嘉義市議員上午針對市區行人穿越線設置不完善，以及65歲以上長者健保費補助上路，部分民眾遭工會扣款問題提出質詢，要求市府檢討行人穿越線與人行道銜接問題，並主動協調各職業工會，加強宣導補助及預繳退費機制，避免政策美意造成民眾困惑。

議員張秀華質詢，最近檢視市區部分路口行人穿越線，發現有些劃設後，並沒有直接銜接人行道，反而一路延伸到綠地，行人穿越馬路後還得走進草地，顯見市府規劃缺乏完整配套。以消防局德安分隊前行穿線為例，當地有設行人穿越線的需求，但市府不能完成標線畫設就交差。

張秀華指出，南興路與重慶路路口也有類似行人穿越線設置問題，要求交通處針對行人穿越線進行全面盤點，檢視是否與人行道順利銜接，必要時應編列預算改善人行道設施，或重新調整行穿線位置，不能只做半套。交通處長呂獎慧表示，將全面檢討路口，針對銜接不良的地點改善。

另，市府10月起補助65歲以上長者健保費，部分長者發現，以為政府補助後就不必再繳費，卻仍遭職業工會扣款，引發疑惑。張秀華指出，部分長者透過職業工會投保，採半年預繳方式繳健保費，市府每月補助最高826元，補助上路，預繳費用如何退還或抵扣，工會沒有向會員清楚說明，市府應積極協助釐清。

社會處長李思賢說，市府採主動補助方式，民眾不必申請，每月補助上限826元，健保費超過補助額度，差額須負擔；至於工會會員先前已預繳費用，工會可辦理退回原繳款帳戶，或留工會帳戶作後續費用抵扣。張秀華強調，市府推動老人健保補助是照顧長輩的福利政策，應主動積極做好溝通，讓政策真正落實市民身上。