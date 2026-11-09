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嘉油鐵馬道公廁養護樹木砍頭修剪挨批不合格 嘉市府：已改善

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市議員孫貫志（右）質詢市府觀光新聞處長鄭雅文。記者魯永明／翻攝
嘉市議員孫貫志（右）質詢市府觀光新聞處長鄭雅文。記者魯永明／翻攝

嘉義市嘉油鐵馬道市府整建成市民騎單車散步休閒廊道，市議員上午質詢指稱，公廁號稱「五星級」，卻出現地面髒污、壁虎排泄物，與市府宣稱每日清潔3次、假日增加1次標準有落差；沿線樹木遭大幅修剪「砍頭」，綠蔭未恢復，甚至有蛇類出沒及機車違規進入，要求市府檢討管理；市府觀光新聞處長鄭雅文表示已改善。

議員孫貫志質詢，嘉油鐵馬道早期環境維護不佳，居民自發組成志工隊整理環境，後來在地方與市府努力下，市府協調土地所有權人中油無償提供土地使用，打造具特色自行車道。沿線公廁從臨時設施改建為永久公廁，是地方期待成果。

不過，孫貫志實地勘查發現，公廁有壁虎排泄物及髒污，質疑市府雖訂有清潔規範，維護品質未達標準。沿線3處公廁，其中2處導入AI管理，可監測衛生紙使用量及人流，作為補充物資與加強清潔的依據，但科技管理不能取代清潔，要求廠商確實維護。

孫貫志指出，鐵馬道沿線樹木遭廠商大幅鋸除枝葉，「砍頭式」修剪，破壞樹形影響遮蔭功能。要求改善多年過去，樹木仍未恢復綠蔭，前段路線缺乏遮陽，只有後段有遮蔭，民眾騎車步行受曝曬。

觀光新聞處長鄭雅文表示，已要求廠商不得砍頭式修剪，避免破壞樹木生長及景觀，會檢討修剪方式。至於蛇類出沒，因鐵馬道周邊生態豐富，目前未接獲相關通報，市府將持續關注；公廁壁虎昆蟲問題，會要求廠商加強清潔維護。

至於機車違規闖入，鄭雅文表示，目前設置8處AI車牌辨識設備，每月約有60件違規案件進入系統，設備設置後違規情形減少約5成，將持續透過科技管理維護行人及自行車騎士安全。

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