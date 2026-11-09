物價漲不停議員籲再普發現金 黃敏惠未承諾：歲計賸餘明年決算才知

物價持續上漲，民眾生活壓力沉重，嘉義市府是否有機會再普發現金？市議員上午質詢，建議市府重新評估普發現金可行性，認為面對通膨，市府零負債，每年有歲計賸餘，應將財政成果回饋市民。市長黃敏惠未承諾，僅表示今年歲計賸餘要等明年決算才能確認，目前無法預估明年度財政空間，是否再普發現金仍待評估。

市議員張秀華質詢，近年物價幾乎樣樣上漲，唯獨民眾薪水沒有增加，通膨讓家庭承受沉重生活壓力。她認為，嘉市曾推動普發現金，如今面對新經濟環境，市府是否有機會再次辦理普發現金，尤其市府有歲計賸餘，財政允許，應再度普發現金讓市民共享財政成果。

黃敏惠答詢，年度歲計賸餘必須等到年度結束，明年完成決算才能確定，目前無法預先掌握實際財政狀況，現階段不能判斷是否有足夠歲計賸餘財源發現金。她強調，市府財政支用「該花就花。該用就用、該省的一定要省」，會在有限資源妥善運用預算，盡可能為市民爭取福利。

張秀華進一步指出，審查市府編列今年度及明年度預算，今年市府雖將歲計賸餘15億元，轉入明年度，但市府應審慎評估，是否有財源再發現金。她提醒市長任期即將屆滿，希望財政許可，研議再發現金讓市民共享財政成果。