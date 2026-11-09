星期評論／遏止酒駕悲劇 不能只公開資訊

二○二三年五月一名三歲女童走斑馬線遭撞死後，台南市政府率全國之先公布高風險駕駛資訊，至今公布十七批，希望透過資訊揭露形成社會監督力量，然而日前再發生十九歲南台科技大學李姓學生遭酒駕累犯撞擊身亡，市民必定更加期盼政府拿出更積極、有效的防制作為。

南市府十月分道路交通安全會報公布，今年一至七月交通事故卅日內死亡人數較去年同期減少廿三人，降幅百分之十一點九；一至九月Ａ一類交通事故死亡人數也減少八人，降幅百分之六點三。市府投入道路改善，近兩年路平專案辦理五十案，改善約一一七點九公里道路，增設一○四處路口左轉專用車道；人行環境方面，完成八十六公里人行道及八十七校通學步道。

警方則持續加強取締，截至十月廿日，取締無適格駕照兩萬八一九○件、大型車違規七一八二件，酒駕事故死傷人數較近三年同期平均減少百分之廿點六。

然而，幾天後還是發生李姓大學生走回宿舍途中遭車輛從後方撞擊身亡的悲劇，該肇事駕駛涉及多次酒駕紀錄，事故後還肇事逃逸，「一名駕駛經多次裁罰，仍能握方向盤上路」，是被害者家屬及市民難以接受的。

公布高風險駕駛資訊的政策立意良善，但公告若只是定期揭露資料，卻沒有後續追蹤及防制機制，終究可能淪為形式；人民期待政府能建立及早辨識、有效監控、阻止再犯的制度，讓資訊公開不只是警示，更能轉化為實際防護，避免下一個年輕生命成為交通安全政策的代價。