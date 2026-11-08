鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕 8歲男童連12聖杯抱走16萬8888元

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚落幕，2天來吸引逾3萬6千人次造訪，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，由台南佳里8歲男童以連擲12聖杯抱走16萬8888元獎金，成為全場最佳幸運兒。

今年鯤鯓王平安鹽祭循例在台南北門井仔腳瓦盤鹽田及南鯤鯓代天府舉行，活動安排請鹽、祭鹽、謝鹽三大科儀。今年以「鹽續平安．幸福相隨」為主題，結合王爺信仰、鹽文化、國際交流及親子體驗，現場人潮絡繹不絕。

主辦單位統計，昨、今兩天活動共吸引逾3萬6000人次到場，南鯤鯓代天府前、北門井仔腳瓦盤鹽田人氣強強滾，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」安排在南鯤鯓代天府舉行，今年總獎金逾50萬元，最高獎金16萬8888元，來自台南佳里的8歲林小弟弟，以連續擲出12聖杯奪得最高獎16萬8888元。

據知，這背後有一段特別奧妙緣份；原來，林小弟弟的媽媽懷孕前曾來到南鯤鯓代天府買了金鏟子，求子成功生下他，全家每年都會帶著林小弟弟來祈福。

結果，今年第一次參加跋桮挑戰，冥冥中感應到神明指引，竟一舉擲出12聖桮，自己也覺得不可思議。賽後家人決定將部分獎金捐回廟方添油香、感謝王爺庇佑，其餘則留作小弟弟的教育基金。

活動尾聲由南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、雲嘉南管理處代理處長莊名豪及地方仕紳共同主持「祈福鹽發送」，現場吸引近千名民眾熱情參與，領取加持過的平安鹽，將福氣與祝福帶回家，也為今年鯤鯓王平安鹽祭畫下圓滿句點。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，今年鯤鯓王平安鹽祭在既有「信仰＋觀光」的發展基礎上，進一步導入國際交流元素，透過跨國文化展演及國際旅客參與，讓台灣的王爺信仰與鹽文化跨越語言及文化界線，與世界展開對話。未來將持續推動「信仰＋觀光＋國際交流」的多元發展模式，深化鯤鯓王平安鹽祭的國際辨識度，讓這項深具台灣特色的宗教文化品牌走向國際。

主辦單位今年首度邀請韓國萬神帶來多場精彩的祈福演出。記者謝進盛／翻攝

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，參加者擲筊盼成為幸運兒。記者謝進盛／翻攝

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，2天來吸引逾3萬6千人次造訪，會場前熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，參加者擲筊盼成為幸運兒。記者謝進盛／翻攝