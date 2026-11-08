快訊

移民台灣行不行１／台灣宜居卻難移民 入籍門檻高 投資移民竟「只許成功不許失敗」？

家人借4200元…中市里長陸續還近2百萬元還沒完 立委代報案

入秋最強東北季風報到！北東降雨機率增 低溫下探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕 8歲男童連12聖杯抱走16萬8888元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，台南佳里8歲林姓男童（左一）以連擲12聖杯抱走16萬8888元獎金與母親（右）共同接受南鯤鯓代天府總幹事侯賢名頒獎。記者謝進盛／翻攝
2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，台南佳里8歲林姓男童（左一）以連擲12聖杯抱走16萬8888元獎金與母親（右）共同接受南鯤鯓代天府總幹事侯賢名頒獎。記者謝進盛／翻攝

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚落幕，2天來吸引逾3萬6千人次造訪，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，由台南佳里8歲男童以連擲12聖杯抱走16萬8888元獎金，成為全場最佳幸運兒。

今年鯤鯓王平安鹽祭循例在台南北門井仔腳瓦盤鹽田及南鯤鯓代天府舉行，活動安排請鹽、祭鹽、謝鹽三大科儀。今年以「鹽續平安．幸福相隨」為主題，結合王爺信仰、鹽文化、國際交流及親子體驗，現場人潮絡繹不絕。

主辦單位統計，昨、今兩天活動共吸引逾3萬6000人次到場，南鯤鯓代天府前、北門井仔腳瓦盤鹽田人氣強強滾，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」安排在南鯤鯓代天府舉行，今年總獎金逾50萬元，最高獎金16萬8888元，來自台南佳里的8歲林小弟弟，以連續擲出12聖杯奪得最高獎16萬8888元。

據知，這背後有一段特別奧妙緣份；原來，林小弟弟的媽媽懷孕前曾來到南鯤鯓代天府買了金鏟子，求子成功生下他，全家每年都會帶著林小弟弟來祈福。

結果，今年第一次參加跋桮挑戰，冥冥中感應到神明指引，竟一舉擲出12聖桮，自己也覺得不可思議。賽後家人決定將部分獎金捐回廟方添油香、感謝王爺庇佑，其餘則留作小弟弟的教育基金。

活動尾聲由南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、雲嘉南管理處代理處長莊名豪及地方仕紳共同主持「祈福鹽發送」，現場吸引近千名民眾熱情參與，領取加持過的平安鹽，將福氣與祝福帶回家，也為今年鯤鯓王平安鹽祭畫下圓滿句點。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，今年鯤鯓王平安鹽祭在既有「信仰＋觀光」的發展基礎上，進一步導入國際交流元素，透過跨國文化展演及國際旅客參與，讓台灣的王爺信仰與鹽文化跨越語言及文化界線，與世界展開對話。未來將持續推動「信仰＋觀光＋國際交流」的多元發展模式，深化鯤鯓王平安鹽祭的國際辨識度，讓這項深具台灣特色的宗教文化品牌走向國際。

主辦單位今年首度邀請韓國萬神帶來多場精彩的祈福演出。記者謝進盛／翻攝
主辦單位今年首度邀請韓國萬神帶來多場精彩的祈福演出。記者謝進盛／翻攝

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，參加者擲筊盼成為幸運兒。記者謝進盛／翻攝
2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，參加者擲筊盼成為幸運兒。記者謝進盛／翻攝

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，2天來吸引逾3萬6千人次造訪，會場前熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，2天來吸引逾3萬6千人次造訪，會場前熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，參加者擲筊盼成為幸運兒。記者謝進盛／翻攝
2026鯤鯓王平安鹽祭今晚圓滿落幕，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，參加者擲筊盼成為幸運兒。記者謝進盛／翻攝

雲嘉南風管處代理處長莊名豪（右一起）、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名出席鯤鯓王平安鹽祭盛會。記者謝進盛／翻攝
雲嘉南風管處代理處長莊名豪（右一起）、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名出席鯤鯓王平安鹽祭盛會。記者謝進盛／翻攝

南鯤鯓代天府 挑戰賽 獎金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「西門町大拜拜」來了! 下周二艋舺助順將軍爺出巡遶境

500小趴踢2026／為期3日「500小趴踢」完美落幕 美食＋音樂好幸福

台南虎頭埤泳渡路跑 串聯新化在地風情

萬聖狂歡嗨翻豐原！台中購物節首抽百萬汽車、北海道來回機票等大獎

相關新聞

鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕 8歲男童連12聖杯抱走16萬8888元

2026鯤鯓王平安鹽祭今晚落幕，2天來吸引逾3萬6千人次造訪，活動最受矚目的「跋桮挑戰賽」，由台南佳里8歲男童以連擲12聖杯抱走16萬8888元獎金，成為全場最佳幸運兒。

六房媽大北勢股紅壇上梁 全台最大「媽祖搬家」雲林將拍紀錄片

國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，明年由斗六大北勢股輪值，今天舉行紅壇上梁典禮，吸引數千信徒到場觀禮，場面盛大。六房媽祖預定明年農曆2月選定過爐日期後，再從斗南五間厝股紅壇移至斗六市大北勢股安座。縣府將對別具歷史的媽祖「搬家」過程，拍攝成紀錄片，讓大家了解這項獨特宗教文化的演進。

台南機車行大火後殘骸放逾1個月 工務局勒令業者12月中前拆完

台南市中西區一間機車行今年9月底發生大火，導致整棟建築嚴重燒毀，事發迄今一個多月，業者僅將燒毀的廣告看板拆除，大量廢棄物、崩塌損壞結構仍留在現場，讓周邊住戶居民擔憂廢棄物造成其他傷害與汙染，南市工務局日前會勘勒令業者清理，預計13日起進場清除。

桶裝沙拉油大缺貨、價飆破千…台南小吃業者喊苦 市府協調供應查囤貨

桶裝沙拉油缺貨、價格飆漲雙重壓力，小吃店、自助餐及炸物店業者叫苦，台南市政府已介入查察，經發局拜訪食用油供應業者，了解生產及供貨情形，並要求落實經銷通路管理，禁止不當囤貨，優先供應台南在地食品業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。