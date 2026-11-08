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六房媽大北勢股紅壇上梁 全台最大「媽祖搬家」雲林將拍紀錄片

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式，各界首長民代受邀扶梁。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式，各界首長民代受邀扶梁。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，明年由斗六大北勢股輪值，今天舉行紅壇上梁典禮，吸引數千信徒到場觀禮，場面盛大。六房媽祖預定明年農曆2月選定過爐日期後，再從斗南五間厝股紅壇移至斗六市大北勢股安座。縣府將對別具歷史的媽祖「搬家」過程，拍攝成紀錄片，讓大家了解這項獨特宗教文化的演進。

今天紅壇上梁儀式由大北勢值年爐主林俊安團隊和縣長張麗善共同主持，立委劉建國、張嘉郡、許宇甄、文化觀光處長謝明璇、民政處長張庭魁、中華民國六房媽會理事長徐萬成及數十位各界人士，共同扶梁，上千信徒見證，場面盛大熱鬧。

張麗善表示，「六房媽」有神無廟的特殊宗教文化是雲林縣的無形文化資產，也是受中央認定的重要國家民俗信仰，每年由五股34個庄頭輪值供奉，凝聚鄉親向心力，每年媽祖移駕「搬家」，來自全國數萬信徒前來隨香，形成雲林重要的宗教盛況。

林俊安表示，明年輪值的斗六大北勢股，分別為大北勢、保長廍、石厝林仔頭。他因先前夢見六房媽，才參加擲筊爐主，沒想到竟只以2聖筊就獲得爐主，新的紅壇用地也是媽祖選的，預定趕在明年過年前完工，今天在團拜後進行重要的上樑儀式，期工程順利。

明年的過爐大典預計明年農曆2月擲筊擇定，再從現在的斗南五間厝股紅壇，過爐至大北勢股新紅壇，全程約17公里，預計將徒步過爐，至於陣頭也改以徒步，將再開會討論。

縣府文觀處長謝明璇表示，目前中央補助四百萬經費加上地方自籌五百萬，針對縣內四大國家重要民俗拍攝紀錄片，其中包含六房媽過爐，期待用官方視角完整紀錄民俗文化流程，讓台灣人得以了解文資保存及推廣。

國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式，各界首長民代受邀扶梁。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式，各界首長民代受邀扶梁。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式，各界首長民代受邀扶梁。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式，各界首長民代受邀扶梁。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式，各界首長民代受邀扶梁，並舉行團拜。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽祖新建紅壇今天舉行上梁儀式，各界首長民代受邀扶梁，並舉行團拜。記者蔡維斌／攝影

媽祖 紀錄片 雲林

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