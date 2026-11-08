咖啡香飄世界、百萬人潮齊聚古坑！2026台灣咖啡節閉幕創造數千萬商機

「2026台灣咖啡節」8日在古坑綠色隧道迎來精彩閉幕。今年以「咖了for World」為主題，橫跨10月31日、11月1日及11月7日至8日兩個週末，結合國際咖啡交流、特色品牌展售、音樂展演與多元主題活動，吸引全國民眾走進雲林，感受台灣咖啡文化的獨特魅力。

雲林縣政府指出，四天活動累計吸引逾100萬人次參與，預估帶動整體產業效益超過5,000萬元，充分展現台灣咖啡節強勁的觀光吸引力與消費動能，不僅成功帶動地方商機，更促進咖啡產業、觀光旅遊及周邊商圈的整體發展，為第24屆台灣咖啡節寫下亮眼成果，劃下精彩圓滿的句點。

雲林縣長張麗善指出，台灣咖啡節自古坑發展至今已邁入第24屆，不僅是雲林最具代表性的農業觀光品牌活動，更是推動台灣咖啡產業升級與國際交流的重要平台。

今年以「咖了for World」為主軸，邀集日本、越南及印尼等國際咖啡夥伴參與，匯聚逾170個國內外咖啡及特色品牌，讓世界各地的咖啡文化在雲林交流，也讓更多國際友人看見台灣咖啡的品質與實力。

張麗善表示，縣府持續整合在地資源，從咖啡生產、品質提升、品牌經營到市場行銷，逐步建構完整的產業價值鏈，期盼透過台灣咖啡節搭建國際交流橋梁，讓雲林咖啡不僅深耕台灣市場，更能拓展國際視野、邁向世界舞台。

今年咖啡節以四大主題日打造不同的咖啡生活體驗，從首週的「爵醒音樂咖」、「風格野營咖」，到第二週「重機騎聚咖」及閉幕日「親子萌寵咖」，結合音樂、戶外休閒、重機文化及親子互動，成功吸引不同族群參與。

今天閉幕典禮，更邀請人氣創作歌手蔡佩軒帶來精彩演出，並由YOYO哥哥姐姐帶領親子家庭歡樂唱跳，讓古坑綠色隧道洋溢溫馨熱鬧的節慶氛圍，也讓民眾在咖啡香與歡笑聲中，共同留下美好的咖啡節回憶。

除了熱鬧的節慶活動，今年更深化咖啡產業的國際交流與專業價值。活動前夕首度舉辦「臺灣國際咖啡論壇」，以從產地到杯中的極致溢價為主軸，邀請多位國際專家與產業代表分享經驗，探討咖啡從生產、加工、品牌建立到市場行銷的價值提升。

咖啡節現場則透過國際品牌展售、風味品飲及產業交流，將專業論壇成果延伸至消費市場，展現雲林推動咖啡產業國際化的積極成果。

農業處代理處長蔡耿宇表示，今年咖啡節匯聚大量人潮，不僅帶動現場消費，也進一步串聯台中、彰化、南投、雲林及嘉義五縣市，推出「中台灣咖啡地圖」，透過特色咖啡店家串聯與數位集章活動，將咖啡節的觀光效益從古坑延伸至中台灣各地。

首週活動即創造亮眼人潮與經濟效益，顯示咖啡已成為結合農業生產、文化體驗、地方觀光與產業消費的重要媒介，也為地方農業品牌開拓更多發展機會。

雲林縣政府強調，2026台灣咖啡節圓滿落幕，但咖啡產業的發展與國際交流將持續前進。未來縣府將持續深化產業輔導、品牌行銷及跨域合作，協助在地咖啡業者提升競爭力，並透過國際交流與區域觀光整合，讓咖啡節的效益不只停留在活動期間，而能轉化為地方產業長期發展的動能。從古坑出發、與世界連結，讓世界看見雲林，也讓台灣咖啡香持續飄向全球。

雲林縣長張麗善(右5)指出，台灣咖啡節是雲林最具代表性的農業觀光品牌活動。記者宋健生／攝影

2026台灣咖啡節以「咖了for World」為主軸，邀集日本、越南及印尼等國際咖啡夥伴參與。記者宋健生／攝影

2026台灣咖啡節充分展現強勁的觀光吸引力與消費動能。記者宋健生／攝影