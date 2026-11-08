關子嶺溫泉美食節持續至22日 21商家同步推限定優惠

秋高氣爽適合泡湯，台南關子嶺溫泉美食節將持續至本月22日，今下午邀歌手蔡以真、彭正及郭婷筠輪番登台，活動更串聯關子嶺及東山共21家合作店家推出限定優惠，邀請遊客上山泡溫泉搶好康。

關子嶺溫泉美食節昨安排兩梯次千人品嘗（香菇蛋及咖啡），湧入大批遊客，為山城周末注入滿滿活力。

今下午將由歌手蔡以真、彭正及郭婷筠輪番登台，以多元風格的音樂演出陪伴民眾度過山城夜晚，現場也安排豐富體驗活動，大成殿廣場上午11時至下午6時設有特色市集，集結在地農特產、美食及手作商品，展現關子嶺及周邊地區的特色物產與地方風味；現場還有免費日式浴衣體驗，民眾換上浴衣，漫步嶺頂公園、大成殿及寶泉公園周邊主題造景，留下充滿日式風情的旅遊回憶。

此外，趣味闖關及疊色明信片集章活動也同步登場，民眾可透過完成指定任務還可兌換限定好禮。

南市府觀旅局指出，活動期間每日下午5時至翌日凌晨12時，寶泉公園、嶺頂公園至大成殿沿線皆有夜間光環境點亮山城，透過燈飾與裝置藝術妝點山城街景，展現關子嶺入夜後的迷人風貌。

此外，活動串聯關子嶺及東山地區共21家合作店家推出限定優惠，民眾至合作店家消費不限金額即可獲得抽獎券，或於市集每次消費不限金額即可獲得1點，集滿3點兌換1張抽獎券，有機會獲得溫泉會館泡湯券、在地農特產禮盒及最大獎「沖繩雙人來回機票」等多樣好禮。

而活動限定漫遊山城小旅行，還有加開11月17、18日兩梯次，14、21日還有白河區公所接力舉辦的「2026白河柑巴嗲爬山登山趣x關子嶺酒柑心」開幕及系列活動、15日由台南市溫泉協會舉辦的「山城關子嶺-泥湯好慢遊」活動，更多活動詳情，請密切注意台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團及各活動官網查詢。

漫遊山城小旅行：https：／／www.beclass.com／rid=31528f06aeaf16c2fed9

關子嶺溫泉美食節活動官網：https：／／2026gzlevent.twtainan.net／

台南旅遊網：https：／／www.twtainan.net／zh-tw／

台南旅遊臉書粉絲團：https：／／www.facebook.com／traveltainan

台南關子嶺溫泉美食節持續至本月22日，吸引大批遊客上山參與。記者謝進盛／翻攝

南市府觀旅局指出，活動期間每日下午5時至翌日凌晨12時，寶泉公園、嶺頂公園至大成殿沿線皆有夜間光環境點亮山城，透過燈飾與裝置藝術妝點山城街景。記者謝進盛／翻攝