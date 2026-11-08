快訊

台股2天重挫7.56%⋯00949僅跌1.92% 專家揭3大抗跌關鍵

NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

3架F-16V飛抵志航！飛官比「21」手勢 傳女飛官陳怡慈駕6731號機

聽新聞
0:00 / 0:00

珍藏23年高粱酒為愛開封 翁章梁當拍賣官 16萬元成交助弱勢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左二）出席若竹兒愛心園遊會，與基金會董事長林朋輝（右一）及現場貴賓一同展示公益拍賣酒款，豎起大拇指響應愛心募款。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）出席若竹兒愛心園遊會，與基金會董事長林朋輝（右一）及現場貴賓一同展示公益拍賣酒款，豎起大拇指響應愛心募款。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁今天在若竹兒愛心園遊會化身公益拍賣官，親自登台主持珍藏甕酒競標，將封存23年的27公升「玉山台灣原窖八年陳高」以16萬元拍出，所得全數投入智能障礙者照顧服務。面對基金會每年約3000萬元營運經費壓力，企業及民間團體也踴躍響應，其中恆青機電員工捐出一日所得，合力募集100萬元，為若竹兒注入支持力量。

「2026若竹兒愛心園遊會」今天在嘉義酒廠玉山高粱酒文化園區登場，結合嘉義酒廠高粱酒文化節，規畫美食、遊戲、文創市集、烘焙義賣及慈善拍賣，現場還有若竹兒學員平鼓表演，吸引大批民眾參與。

活動焦點落在公益拍賣，嘉義酒廠捐出封存23年的27公升珍藏甕酒，翁章梁親自擔任拍賣官，以風趣主持帶動競標氣氛，最後由頂新工程公司董事長戴國清以16萬元得標，為若竹兒募得照顧經費。

恆青機電有限公司董事長簡華海也率領團隊從桃園南下，全體員工共同捐出一日所得，由簡華海代表捐贈100萬元；雲林白沙屯媽祖志工協進會另捐贈11萬元，以實際行動支持身心障礙者照顧服務。

翁章梁表示，這是一個善的時代，若竹兒長期照顧身心障礙朋友，需要社會各界持續支持。他引用老子「柔弱勝剛強」精神，認為身障朋友雖然需要協助，卻展現堅韌生命力量，值得尊重與肯定。

翁章梁說，嘉義縣約有8%人口領有身心障礙證明，任何人都可能因疾病、意外或年齡增長面臨相同處境，社會不應以異樣眼光看待身障朋友，縣府也持續推動平權觀念。

若竹兒基金會董事長林朋輝表示，基金會1998年成立，目前提供35名日間照顧及40名全日型住宿服務，每年營運經費需求約3000萬元。近年受到景氣、企業捐款減少及烘焙坊訂單下滑影響，財務面臨沉重壓力，但仍會努力維持服務，讓這群大孩子安心生活與學習。

嘉義縣社會局表示，身心障礙照顧需要長期穩定資源，盼透過公私協力，減輕家庭照顧負擔，讓身障朋友獲得更完善的支持。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

嘉義縣長翁章梁（左三）化身公益拍賣官，協助拍賣封存23年的27公升珍藏甕酒，所得挹注若竹兒身心障礙者照顧服務。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）化身公益拍賣官，協助拍賣封存23年的27公升珍藏甕酒，所得挹注若竹兒身心障礙者照顧服務。記者李宗祐／攝影

嘉義 翁章梁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苗栗「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華今登場 表揚績優托育專業人員

嘉義太保嘉新國中活動中心即將啟用 斥資8580萬元打造多功能空間

王忠銘連江縣長競選總部成立 提智慧島嶼願景 爭取21億經費推建設

老農津貼三讀調升至1.5萬 黃建賓：助台東老農受惠

相關新聞

台南機車行大火後殘骸放逾1個月 工務局勒令業者12月中前拆完

台南市中西區一間機車行今年9月底發生大火，導致整棟建築嚴重燒毀，事發迄今一個多月，業者僅將燒毀的廣告看板拆除，大量廢棄物、崩塌損壞結構仍留在現場，讓周邊住戶居民擔憂廢棄物造成其他傷害與汙染，南市工務局日前會勘勒令業者清理，預計13日起進場清除。

桶裝沙拉油大缺貨、價飆破千…台南小吃業者喊苦 市府協調供應查囤貨

桶裝沙拉油缺貨、價格飆漲雙重壓力，小吃店、自助餐及炸物店業者叫苦，台南市政府已介入查察，經發局拜訪食用油供應業者，了解生產及供貨情形，並要求落實經銷通路管理，禁止不當囤貨，優先供應台南在地食品業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。