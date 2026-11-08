珍藏23年高粱酒為愛開封 翁章梁當拍賣官 16萬元成交助弱勢

嘉義縣長翁章梁今天在若竹兒愛心園遊會化身公益拍賣官，親自登台主持珍藏甕酒競標，將封存23年的27公升「玉山台灣原窖八年陳高」以16萬元拍出，所得全數投入智能障礙者照顧服務。面對基金會每年約3000萬元營運經費壓力，企業及民間團體也踴躍響應，其中恆青機電員工捐出一日所得，合力募集100萬元，為若竹兒注入支持力量。

「2026若竹兒愛心園遊會」今天在嘉義酒廠玉山高粱酒文化園區登場，結合嘉義酒廠高粱酒文化節，規畫美食、遊戲、文創市集、烘焙義賣及慈善拍賣，現場還有若竹兒學員平鼓表演，吸引大批民眾參與。

活動焦點落在公益拍賣，嘉義酒廠捐出封存23年的27公升珍藏甕酒，翁章梁親自擔任拍賣官，以風趣主持帶動競標氣氛，最後由頂新工程公司董事長戴國清以16萬元得標，為若竹兒募得照顧經費。

恆青機電有限公司董事長簡華海也率領團隊從桃園南下，全體員工共同捐出一日所得，由簡華海代表捐贈100萬元；雲林白沙屯媽祖志工協進會另捐贈11萬元，以實際行動支持身心障礙者照顧服務。

翁章梁表示，這是一個善的時代，若竹兒長期照顧身心障礙朋友，需要社會各界持續支持。他引用老子「柔弱勝剛強」精神，認為身障朋友雖然需要協助，卻展現堅韌生命力量，值得尊重與肯定。

翁章梁說，嘉義縣約有8%人口領有身心障礙證明，任何人都可能因疾病、意外或年齡增長面臨相同處境，社會不應以異樣眼光看待身障朋友，縣府也持續推動平權觀念。

若竹兒基金會董事長林朋輝表示，基金會1998年成立，目前提供35名日間照顧及40名全日型住宿服務，每年營運經費需求約3000萬元。近年受到景氣、企業捐款減少及烘焙坊訂單下滑影響，財務面臨沉重壓力，但仍會努力維持服務，讓這群大孩子安心生活與學習。

嘉義縣社會局表示，身心障礙照顧需要長期穩定資源，盼透過公私協力，減輕家庭照顧負擔，讓身障朋友獲得更完善的支持。

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