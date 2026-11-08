台南機車行大火後殘骸放逾1個月 工務局勒令業者12月中前拆完

台南市中西區一間機車行今年9月底發生大火，導致整棟建築嚴重燒毀，事發迄今一個多月，業者僅將燒毀的廣告看板拆除，大量廢棄物、崩塌損壞結構仍留在現場，讓周邊住戶居民擔憂廢棄物造成其他傷害與汙染，南市工務局日前會勘勒令業者清理，預計13日起進場清除。

工務局表示，火災發生後，第一時間已函文要求業者自行改善，但業者僅將燒毀之廣告看板卸下，尚未完成實質拆除與改善，為維護公共安全，本月4日會同台南市結構技師公會及業者場勘，要求13日前進場清理，並在12月中旬前將毀損結構全數拆除完畢。

工務局強調，若業者屆期仍未改善，將依建築法第81條規定執行強制拆除，且已嚴正告知業者，在建物拆除前及施工期間，務必作好安全防護措施；若期間發生任何公共安全意外，市府將依法嚴懲、絕不寬貸，以堅決捍衛市民的安全生活環境。