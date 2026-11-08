台南虎頭埤泳渡路跑 串聯新化在地風情

台南市政府今天在虎頭埤風景區舉辦「2026虎頭埤水與綠－泳渡虎頭埤× 168路跑」，吸引近千人挑戰，結合在地社區及特色產業設置補給站，讓民眾從不同角度欣賞新化區風情。

台南市長黃偉哲出席開幕儀式致詞表示，虎頭埤是台南重要觀光景點，兼具歷史文化、自然生態與休閒遊憩特色。市府近年持續投入資源改善園區環境及遊憩設施，累計建設經費逾新台幣4億元，今年泳渡活動使用的第一碼頭，就是市府與交通部觀光署共同推動環境優化成果。

黃偉哲指出，今年透過泳渡與路跑結合，讓參賽者從水域及陸地不同角度欣賞新化地區風景，也進一步串聯周邊觀光資源。民眾參與活動之餘還可走訪新化老街、新化果菜市場等景點，品嚐在地美食、感受地方特色，使運動賽事成為認識台南、探索山林的另一種方式。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，今年活動規劃挑戰2公里泳渡的「水中蛟龍」組；6.3公里路跑「168好運」組；結合泳渡、園區慢跑及太陽能船體驗的「水陸悠遊」組；以及同時挑戰泳渡與168路跑的「水陸鐵人」組，提供民眾依興趣及體能選擇，共吸引近千人報名。

觀旅局表示，今年首度推出的「168好運」路跑組，沿途串聯新化林場及周邊特色場域，讓跑者穿梭山林綠意，結合在地社區及特色產業設置補給站，其中礁坑社區特別準備橄欖醋飲，讓參賽者補充水分之餘，也能認識新化在地農產及社區特色。