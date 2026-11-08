桶裝沙拉油大缺貨、價飆破千…台南小吃業者喊苦 市府協調供應查囤貨

桶裝沙拉油缺貨、價格飆漲雙重壓力，小吃店、自助餐及炸物店業者叫苦，台南市政府已介入查察，經發局拜訪食用油供應業者，了解生產及供貨情形，並要求落實經銷通路管理，禁止不當囤貨，優先供應台南在地食品業者。

台南餐飲業者近期面臨營業用沙拉油缺貨、價格飆漲雙重壓力，有簡餐業者在網路發文求助，表示近期到處詢問油商，卻發現沙拉油嚴重缺貨，打了數十通電話，連一桶營業用沙拉油都叫不到，無奈表示「好難生存」。業者指出，沙拉油價格已從每桶約七百元，一路漲至一千一百元，近期更喊到一千兩百元、甚至一千四百五十元高價，讓小本經營的餐飲業者吃不消。

市長黃偉哲表示，已責成相關單位掌握各通路供需情形，積極協調缺貨及生產、供貨情形，要求供應商妥善調配貨源，避免囤貨，優先滿足在地業者需求。

據經銷業者表示，目前上游工廠產能較原產能已提高約百分之廿，並達現階段產能上限，另已提供三千噸粗油交由台糖精煉，預計未來二至三個月可供應市場至少十七萬桶油品。經銷業者也將加強稽核經銷商庫存及銷售情形，若發現不當囤積，將停止供貨。

經濟部已協調國內油品製造業者增產，每月合計增加四千四百噸沙拉油供應量，台糖預計自今年十二月起再增加七百噸；進口部分，行政院也已將沙拉油進口關稅調降為零，鼓勵業者擴大進口。