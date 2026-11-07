烏山頭水庫旁疑遭偷倒廢棄物 台水公布檢測結果：水質全數合格

環保團體日前檢舉位於台南市的烏山頭水庫自來水水質水量保護區旁土地，疑似遭非法掩埋或不當傾倒廢棄物，台水公司7日表示，經全面清查與水質監測，今年各季烏山頭水庫的水質檢測報告均符合各項飲用水水源水質標準，定期檢驗的原水及清水水質皆完全合格，供水安全無虞。

台水表示，針對外界對水源水質安全的疑慮，台水六區處持續定期針對烏山頭水庫原水與淨水場出水（清水）進行嚴格抽驗，各項物理、化學及微生物檢測結果皆符合國家飲用水水質標準，主要供水系統運作均正常，未受外部土地整地或任何環境因素影響。民眾若想進一步了解水質檢驗數據，可至上網至台灣自來水公司第六區管理處官網，查詢烏山頭淨水場定期檢測結果。

台水表示，經濟部已責成台水持續加強水源水質即時監測，並維持各淨水環節嚴密把關，落實水質自主檢驗機制，確保大台南地區民生供水品質穩定，全方位維護民眾用水安全。