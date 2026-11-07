台南市與日本石川縣加賀市推動「小學生原畫．九谷燒繪皿」交流計畫至今十年，台南學童畫作經日本九谷燒職人燒製，從紙上轉化為陶瓷藝術。十周年紀念展今天開幕在新營文化中心雅藝館展出歷年台南得獎原畫及九谷燒繪皿至二十二日，要呈現兩市十年文化交流成果。

台南市與加賀市2014年締結友好城市後，持續推動文化及教育交流，「小學生原畫．九谷燒繪皿」計畫每年設定不同創作主題，由台南小學生自由發揮，選出作品送交日本當地九谷燒職人運用傳統技法燒製成陶瓷盤。

九谷燒是日本石川縣具代表性的傳統陶瓷工藝，以鮮明色彩、細膩筆觸及豐富紋飾聞名。透過這項計畫，孩子原本平面的畫作轉化為陶瓷作品，也讓日本民眾有機會透過學童的創作，認識台南的生活與文化。

交流計畫歷年創作主題涵蓋自然、生態、生活、幸福、地球及恐龍等，從不同年度作品可以看見孩子對周遭環境的觀察與想像。十周年展覽特別挑選歷屆台南得獎原畫，與燒製完成的九谷燒繪皿一同展出，讓觀眾比較同一幅創作在紙張與陶瓷不同媒材的呈現。

副市長葉澤山表示，這項交流不只是城市互訪，也透過藝術與教育走進校園及家庭，讓兩地學童在創作與欣賞作品的過程中認識不同文化。十年來的成果，除了藝術作品，也累積了兩座城市跨世代的交流經驗。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，孩子的創作是跨越語言隔閡的交流方式，計畫能持續十年，仰賴兩地學校、師長、家長及工作團隊共同投入，每件作品也留下孩子不同階段的成長印記。十年來見證孩子一路成長，當年首批參與的小學生，如今已有人成為大學生。

新營文化中心表示，展覽呈現九谷燒工藝，也希望透過歷年作品，讓民眾了解傳統工藝如何與兒童藝術教育結合，見證台南與加賀市十年來的交流成果。

台南與日本加賀九谷燒交流十年，小學生畫作化為陶瓷藝術搭起文化橋樑。圖／新營文化中心提供

台南與日本加賀九谷燒交流十年，小學生畫作化為陶瓷藝術搭起文化橋樑。圖／台日文化友好交流基金會提供

台南與日本加賀九谷燒交流十年，小學生畫作化為陶瓷藝術搭起文化橋樑。圖／台日文化友好交流基金會提供

台南與日本加賀九谷燒交流十年，小學生畫作化為陶瓷藝術搭起文化橋樑。圖／新營文化中心提供

台南與日本加賀九谷燒交流十年，小學生畫作化為陶瓷藝術搭起文化橋樑。圖／新營文化中心提供

台南與日本加賀九谷燒交流十年，小學生畫作化為陶瓷藝術搭起文化橋樑。圖／新營文化中心提供

台南與日本加賀九谷燒交流十年，小學生畫作化為陶瓷藝術搭起文化橋樑。圖／新營文化中心提供