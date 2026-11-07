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烏山頭水庫旁遭挖出廢棄物憂汙染 台水：原水、清水檢測均合格

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
烏山頭水庫是重要農業及民生用水來源。記者吳淑玲／攝影
烏山頭水庫是重要農業及民生用水來源。記者吳淑玲／攝影

烏山頭水庫保護區附近疑似遭非法傾倒廢棄物，環保單位前天開挖6處，發現其中4處埋有營建混合及裝潢廢棄物，現場還飄出刺鼻化學異味，引發大台南飲用水安全疑慮。自來水公司第六區管理處今天表示，今年各季烏山頭水庫水質檢測，以及定期抽驗的原水、清水均符合飲用水相關標準，目前供水系統運作正常，將持續監測水質。

環團指出，該處位於地下水及水庫水質敏感區，下方有積水池，距離烏山頭水庫僅約兩百公尺，憂心有害物質可能隨雨水沖刷滲流，影響大台南飲用水源，要求主管機關依廢棄物清理法追究刑事責任，並立即覆蓋防雨、防滲帆布，限期挖除清運及依法處理。

針對外界疑慮，台水公司指出，針對外界對水源水質安全的疑慮，持續定期針對烏山頭水庫原水與淨水場出水（清水）進行嚴格抽驗，各項物理、化學及微生物檢測結果皆符合國家飲用水水質標準，主要供水系統運作均正常，未受外部土地整地或任何環境因素影響。

民眾若欲進一步了解水質檢驗數據，可至台灣自來水公司第六區管理處官網查詢烏山頭淨水場定期檢測結果。

經濟部已責成台水公司持續加強水源水質即時監測，並維持各淨水環節嚴密把關，落實水質自主檢驗機制，確保大台南地區民生供水品質穩定，全方位維護民眾用水安全。

環團日前接獲檢舉後以無人機空拍發現疑覆土滅證，前天會同環境部南區環境管理中心及台南市環保局開挖，發現掩埋大量塑膠編織袋、廢建材、複合廢棄物及深黑色不明泥土，現場散發濃烈、具刺激性的化學異味，質疑掩埋物可能夾雜有害事業廢棄物，已採樣送驗，並要求公布重金屬、毒性溶出及化學成分等完整檢驗數據。

台南市環保局表示，除追查廢棄物產源、清運業者及實際棄置行為人，也將調查土地所有權人及實際管理人是否知情或參與非法棄置，釐清相關責任。

烏山頭水庫是重要農業及民生用水來源。記者吳淑玲／攝影
烏山頭水庫是重要農業及民生用水來源。記者吳淑玲／攝影

環團舉發烏山頭水庫旁偷埋有害廢棄物，開挖後驚見不明廢土。圖／環團提供
環團舉發烏山頭水庫旁偷埋有害廢棄物，開挖後驚見不明廢土。圖／環團提供

烏山頭水庫 水庫 廢棄物

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