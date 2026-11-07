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桶裝沙拉油缺貨且一桶700喊到1450元 台南小吃業喊苦！南市府嚴查囤貨
桶裝沙拉油缺貨、價格飆漲雙重壓力，許多小吃店、自助餐及炸物店叫苦，台南市政府已介入查察，經發局拜訪食用油供應業者，了解生產及供貨情形，並要求落實經銷通路管理，禁止不當囤貨，優先供應台南在地食品業者。
台南餐飲業者近期面臨營業用沙拉油缺貨、價格飆漲雙重壓力，有簡餐業者在網路發文求助，表示近期到處詢問油商，卻發現沙拉油嚴重缺貨，打了數十通電話，連1桶營業用沙拉油都叫不到，無奈表示「連1桶都叫不到，好難生存。」
業者指出，沙拉油價格已從原本每桶約700元，陸續漲至1050元、1100元，近期更喊到1200元甚至出現1450元，讓小本經營的餐飲業者吃不消。
據業者表示，目前工廠產能較原產能已提高約20%，並達現階段產能上限，另已提供3000噸粗油交由台糖精煉，預計未來2至3個月可供應市場至少17萬桶油品。業者也將加強稽核經銷商庫存及銷售情形，若發現不當囤積，將停止供貨。
在增加供給方面，經濟部已協調國內油品製造業者增產，每月合計增加4400噸沙拉油供應量，台糖預計自今年12月起再增加700噸；進口部分，行政院也已將沙拉油進口關稅調降為0，鼓勵業者擴大進口。
市長黃偉哲表示，市府已責成相關單位掌握各通路供需情形，針對餐飲業者及傳統市場攤商反映的缺貨問題積極協調，並持續了解製造業者生產及供貨情形，要求供應商妥善調配貨源，避免囤貨，優先滿足在地餐飲業者及市場攤商需求。
市府呼籲供應業者及經銷商共同維持市場供應秩序，避免下游囤貨及搶購造成市場恐慌，確保食用油正常流通及民生需求。
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