快訊

皮卡丘、伊布陪吃！王品x寶可夢最萌聯名「石二鍋、品田牧場、12mini」主題餐點、限定周邊、集章任務一次看

華邦電今年獲利豐收 焦佑鈞證實員工平均獎金上看30個月

行政院不副署老人健保補助 盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

聽新聞
0:00 / 0:00

桶裝沙拉油缺貨且一桶700喊到1450元 台南小吃業喊苦！南市府嚴查囤貨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市經發局訪查食品工廠瞭解油品供應情形。圖／台南市經發局提供
南市經發局訪查食品工廠瞭解油品供應情形。圖／台南市經發局提供

桶裝沙拉油缺貨價格飆漲雙重壓力，許多小吃店、自助餐及炸物店叫苦，台南市政府已介入查察，經發局拜訪食用油供應業者，了解生產及供貨情形，並要求落實經銷通路管理，禁止不當囤貨，優先供應台南在地食品業者。

台南餐飲業者近期面臨營業用沙拉油缺貨、價格飆漲雙重壓力，有簡餐業者在網路發文求助，表示近期到處詢問油商，卻發現沙拉油嚴重缺貨，打了數十通電話，連1桶營業用沙拉油都叫不到，無奈表示「連1桶都叫不到，好難生存。」

業者指出，沙拉油價格已從原本每桶約700元，陸續漲至1050元、1100元，近期更喊到1200元甚至出現1450元，讓小本經營的餐飲業者吃不消。

據業者表示，目前工廠產能較原產能已提高約20%，並達現階段產能上限，另已提供3000噸粗油交由台糖精煉，預計未來2至3個月可供應市場至少17萬桶油品。業者也將加強稽核經銷商庫存及銷售情形，若發現不當囤積，將停止供貨。

在增加供給方面，經濟部已協調國內油品製造業者增產，每月合計增加4400噸沙拉油供應量，台糖預計自今年12月起再增加700噸；進口部分，行政院也已將沙拉油進口關稅調降為0，鼓勵業者擴大進口。

市長黃偉哲表示，市府已責成相關單位掌握各通路供需情形，針對餐飲業者及傳統市場攤商反映的缺貨問題積極協調，並持續了解製造業者生產及供貨情形，要求供應商妥善調配貨源，避免囤貨，優先滿足在地餐飲業者及市場攤商需求。

市府呼籲供應業者及經銷商共同維持市場供應秩序，避免下游囤貨及搶購造成市場恐慌，確保食用油正常流通及民生需求。

南市經發局訪查食品工廠瞭解油品供應情形。圖／台南市經發局提供
南市經發局訪查食品工廠瞭解油品供應情形。圖／台南市經發局提供

南市經發局訪查食品工廠瞭解油品供應情形。圖／台南市經發局提供
南市經發局訪查食品工廠瞭解油品供應情形。圖／台南市經發局提供

沙拉油 缺貨 台南 黃偉哲 餐飲業 價格

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桶裝沙拉油爆缺貨衝擊店家 南市府消保官出手 協調上游增供、媒合貨源

小吃店買不到食用油 藍議員提3訴求 批沈伯洋忙選舉不顧民生

記憶體不缺貨了？宏碁董座昔日預言被挖出 網驚：欠陳俊聖一個道歉

中油桶裝瓦斯賣一桶賠一桶 經部盼撥補穩物價

相關新聞

烏山頭水庫旁遭挖出廢棄物憂汙染 台水：原水、清水檢測均合格

烏山頭水庫保護區附近疑似遭非法傾倒廢棄物，環保單位前天開挖6處，發現其中4處埋有營建混合及裝潢廢棄物，現場還飄出刺鼻化學異味，引發大台南飲用水安全疑慮。自來水公司第六區管理處今天表示，今年各季烏山頭水庫水質檢測，以及定期抽驗的原水、清水均符合飲用水相關標準，目前供水系統運作正常，將持續監測水質。

力抗美國花生 台積電副總莊子壽豪擲1500萬元挺雲林花生

台灣與美國簽訂「台美對等貿易協定（ART）」，美國花生將可享零關稅進口，對國產花生衝擊甚大，台積電副總經理莊子壽日前以個人名義採購1500萬元雲林虎尾鎮農會花生產品，支持在地花生農，縣長張麗善昨天頒發感謝狀向他致意。

桶裝沙拉油缺貨且一桶700喊到1450元 台南小吃業喊苦！南市府嚴查囤貨

桶裝沙拉油缺貨、價格飆漲雙重壓力，許多小吃店、自助餐及炸物店叫苦，台南市政府已介入查察，經發局拜訪食用油供應業者，了解生產及供貨情形，並要求落實經銷通路管理，禁止不當囤貨，優先供應台南在地食品業者。

台南女赴越南返台確診登革熱 工作地在高雄 兩市啟動緊急防治

台南市新增1例境外移入登革熱病例，為永康區永康里40多歲女性，10月下旬赴越南員工旅遊，返國後出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經醫院通報確診。這是台南市今年第17例境外移入病例。市府已啟動緊急防治措施，並通知高雄市衛生局協助防疫。

影／教會請消防局教官示範急救、專家教生活儲備提升家庭防災應變能力

因應天災人禍頻仍，耶穌基督後期聖徒教會台南永康第二支會今天舉辦「學習防災知識，守護家人的安全」活動，請來資深消防救護員講解示範緊急救護，專業人士曾圳雄指導家庭儲備電力及食物儲備運用。

影／老少同歡 統一企業社福慈善基金會虎頭埤辦「青銀童樂嘉年華」

統一企業社福慈善事業基金會與統一企業、統一超商、南科贊美酒店、安記輪胎、客美多咖啡及安南醫院，今天在台南新化虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」，邀請400名基金會長期關懷的偏鄉社區長輩、偏鄉課輔班及才藝學校學童與早療學童參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。