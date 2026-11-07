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台南女赴越南返台確診登革熱 工作地在高雄 兩市啟動緊急防治

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供
台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供

台南市新增1例境外移入登革熱病例，為永康區永康里40多歲女性，10月下旬赴越南員工旅遊，返國後出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經醫院通報確診。這是台南市今年第17例境外移入病例。市府已啟動緊急防治措施，並通知高雄市衛生局協助防疫。

台南市衛生局表示，這名女性10月28日至11月1日赴越南員工旅遊，返國初期沒有不適症狀，並前往高雄市工作地上班，11月4日起陸續出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，11月5日至安南醫院就醫，經醫師進行登革熱NS1快篩呈陽性，後續實驗室PCR檢驗確認感染。

登革熱防治中心接獲通報後，立即通知高雄市政府衛生局，並動員衛生單位及區公所防疫團隊，針對個案居住地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病媒蚊密度調查，同時規畫住家內外化學防治作業，降低病媒蚊密度及社區傳播風險。

依據疾病管制署統計，截至11月6日，國內今年累計238例登革熱病例，包括本土病例17例、境外移入221例，境外移入感染國家以越南最多，其次為菲律賓及印尼。

市長黃偉哲提醒，民眾出國旅遊應做好防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並使用經衛福部核可、含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊液，避免遭病媒蚊叮咬。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛或出疹等疑似症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史，避免四處活動，增加傳播風險。

登革熱防治中心主任李翠鳳表示，雖然時序逐漸進入冬季，登革熱防治仍不能鬆懈。經統計，台南市今年1至10月共查獲1419個陽性孳生源容器，其中以桶、缸、甕、盆類最多，占64.48%；其次為其他種類容器，占13.25%，杯、瓶、碗、罐、盒類占8.95%，各式底盤占5.71%。

台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供
台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供

台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供
台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供

台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供
台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供

台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強宣導民眾出國旅遊應做好防蚊措施。疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供
台南市今年新增第17例境外移入登革熱病例，市府加強宣導民眾出國旅遊應做好防蚊措施。疫調及孳生源清除。圖／台南市衛生局提供

登革熱 越南 確診

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