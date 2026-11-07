影／教會請消防局教官示範急救、專家教生活儲備提升家庭防災應變能力

因應天災人禍頻仍，耶穌基督後期聖徒教會台南永康第二支會今天舉辦「學習防災知識，守護家人的安全」活動，請來資深消防救護員講解示範緊急救護，專業人士曾圳雄指導家庭儲備電力及食物儲備運用。

活動先由安排消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護，介紹火災預防、緊急疏散、CPR心肺復甦術、AED（心臟電擊去顫器）及基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。

家庭電力儲備課程則說明停電應變、行動電源與發電設備及用電安全；食物儲備課程則介紹常見儲糧種類、保存期限、儲備食物運用及簡易料理方式，讓參與者認識不同面向的家庭防災準備。

教會呼籲更多民眾參與學習實用防災知識，增進面對突發事件的緊急應變能力。提升家庭防災意識。

永康第二支會主教吳志良表示，活動目的是希望大家了解防災準備的重要，並將相關知識落實於家庭生活。面對天然災害、突發停電或緊急事故，平時多一分準備，就能在危急時刻減少慌亂，保護自己與家人的安全。

教會希望提醒民眾，防災準備不只是為了保護自己，更是對家人的愛與責任。「當我們有能力照顧好自己的家庭，也能在別人需要幫助時，及時伸出援手。」

吳志良表示，後期聖徒教會長期重視自立與家庭準備，鼓勵成員在生活中培養自立能力，為可能發生的困難預作準備。這項原則不僅是物資上的儲備，更強調知識、技能及互助精神的建立。希望這次活動參與者將所學帶回家庭，與家人共同建立安全觀念及緊急應變計畫，並將關懷與服務的精神延伸到社區。

消防局救護科教官講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

耶穌基督後期聖徒教會邀請會友與民眾學習如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

後期聖徒教會邀請會友與民眾學習如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

消防局救護科教官講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

曾圳雄指導家庭儲備電力及食物儲備運用。記者周宗禎／攝影