快訊

查帕卡颱風今天生成 專家估下周一轉中颱大迴轉

Joeman又惹議！留言問阿滴「是不是有碰到奶奶」挨轟 前女友蕭伊也轟：低俗

資料中心未來綁手綁腳 致命那刀不在民主黨奪下兩院

聽新聞
0:00 / 0:00

影／教會請消防局教官示範急救、專家教生活儲備提升家庭防災應變能力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
後期聖徒教會邀請會友與民眾學習如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影
後期聖徒教會邀請會友與民眾學習如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

因應天災人禍頻仍，耶穌基督後期聖徒教會台南永康第二支會今天舉辦「學習防災知識，守護家人的安全」活動，請來資深消防救護員講解示範緊急救護，專業人士曾圳雄指導家庭儲備電力及食物儲備運用。

活動先由安排消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護，介紹火災預防、緊急疏散、CPR心肺復甦術、AED（心臟電擊去顫器）及基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。

家庭電力儲備課程則說明停電應變、行動電源與發電設備及用電安全；食物儲備課程則介紹常見儲糧種類、保存期限、儲備食物運用及簡易料理方式，讓參與者認識不同面向的家庭防災準備。

教會呼籲更多民眾參與學習實用防災知識，增進面對突發事件的緊急應變能力。提升家庭防災意識。

永康第二支會主教吳志良表示，活動目的是希望大家了解防災準備的重要，並將相關知識落實於家庭生活。面對天然災害、突發停電或緊急事故，平時多一分準備，就能在危急時刻減少慌亂，保護自己與家人的安全。

教會希望提醒民眾，防災準備不只是為了保護自己，更是對家人的愛與責任。「當我們有能力照顧好自己的家庭，也能在別人需要幫助時，及時伸出援手。」

吳志良表示，後期聖徒教會長期重視自立與家庭準備，鼓勵成員在生活中培養自立能力，為可能發生的困難預作準備。這項原則不僅是物資上的儲備，更強調知識、技能及互助精神的建立。希望這次活動參與者將所學帶回家庭，與家人共同建立安全觀念及緊急應變計畫，並將關懷與服務的精神延伸到社區。

消防局救護科教官講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影
消防局救護科教官講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影
消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影
消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

耶穌基督後期聖徒教會邀請會友與民眾學習如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影
耶穌基督後期聖徒教會邀請會友與民眾學習如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

後期聖徒教會邀請會友與民眾學習如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影
後期聖徒教會邀請會友與民眾學習如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

消防局救護科教官講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影
消防局救護科教官講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

曾圳雄指導家庭儲備電力及食物儲備運用。記者周宗禎／攝影
曾圳雄指導家庭儲備電力及食物儲備運用。記者周宗禎／攝影

消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影
消防局救護科教官戴誌毅講解緊急救護基本急救知識，並逐一示範如何操作CPR及各種止血方式。記者周宗禎／攝影

消防局 教官 家庭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

平鎮消防攜手仁寶電腦 動員60人辦理救災演練

影／超吸睛！猛男女力展現力與美 苗栗隔6年再發表消防形象月曆

登山創新生活展30家品牌齊聚 6日開展

侯勝宗／計程車改革 始於司機職人化

相關新聞

力抗美國花生 台積電副總莊子壽豪擲1500萬元挺雲林花生

台灣與美國簽訂「台美對等貿易協定（ART）」，美國花生將可享零關稅進口，對國產花生衝擊甚大，台積電副總經理莊子壽日前以個人名義採購1500萬元雲林虎尾鎮農會花生產品，支持在地花生農，縣長張麗善昨天頒發感謝狀向他致意。

疑非法棄置「覆土滅證」！烏山頭水庫旁挖出廢棄物飄刺鼻臭味…環團憂影響用水

環保團體接獲檢舉，並以空拍發現台南烏山頭水庫保護區旁原掩埋場周邊，疑遭非法傾倒廢棄物、挖土機連夜覆土掩飾。昨與環境部南區環境管理中心、台南市環保局會同開挖六處，深度均約四公尺，其中四處發現埋有營建混合廢棄物及裝潢廢棄物，並飄出刺鼻的有機揮發物化學惡臭，已採樣送驗，並調閱周邊監視器，追查來源及非法棄置行為人。

影／教會請消防局教官示範急救、專家教生活儲備提升家庭防災應變能力

因應天災人禍頻仍，耶穌基督後期聖徒教會台南永康第二支會今天舉辦「學習防災知識，守護家人的安全」活動，請來資深消防救護員講解示範緊急救護，專業人士曾圳雄指導家庭儲備電力及食物儲備運用。

影／老少同歡 統一企業社福慈善基金會虎頭埤辦「青銀童樂嘉年華」

統一企業社福慈善事業基金會與統一企業、統一超商、南科贊美酒店、安記輪胎、客美多咖啡及安南醫院，今天在台南新化虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」，邀請400名基金會長期關懷的偏鄉社區長輩、偏鄉課輔班及才藝學校學童與早療學童參加。

嘉義水上柳新村選舉出現夫妻檔競爭 票少別生氣「選後還是一家人」

嘉義縣水上鄉柳新村長陳皇如拚連任，妻子林雅惠也出來參選，妻子登記1號、丈夫登記2號，夫妻檔今天成立競選總部，在台上高喊當選，形成特別現象，引起地方討論。夫妻在選前承諾，不論誰的票比較多，選後都不會生氣，同心協力繼續為地方服務。

角逐全國金牌農村 雲林3社區出線

雲林縣政府開辦「金牌農村競賽」鼓勵社區發展特色，全縣四四八個社區競逐，古坑鄉大埔、麻園及大埤三結共三個社區，串連當地產業推出特色旅程、活化地方或善用農田空間，打造鴨米田、生態池榮獲金牌獎，將代表雲林參加全國金牌農村競賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。