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力抗美國花生 台積電副總莊子壽豪擲1500萬元挺雲林花生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台灣與美國簽訂「台美對等貿易協定（ART）」，美國花生將可享零關稅進口，對國產花生衝擊甚大，台積電副總經理莊子壽日前以個人名義採購1500萬元雲林虎尾鎮農會花生產品，支持在地花生農，縣長張麗善昨天頒發感謝狀向他致意。圖／雲林縣府提供
台灣與美國簽訂「台美對等貿易協定（ART）」，美國花生將可享零關稅進口，對國產花生衝擊甚大，台積電副總經理莊子壽日前以個人名義採購1500萬元雲林虎尾鎮農會花生產品，支持在地花生農，縣長張麗善昨天頒發感謝狀向他致意。圖／雲林縣府提供

台灣與美國簽訂「台美對等貿易協定（ART）」，美國花生將可享零關稅進口，對國產花生衝擊甚大，台積電副總經理莊子壽日前以個人名義採購1500萬元雲林虎尾鎮農會花生產品，支持在地花生農，縣長張麗善昨天頒發感謝狀向他致意。

農會總幹事蔡武吉表示，農會推動超過200公頃的產銷履歷花生契作，打造「虎霸王」品牌，獲消費者肯定，台積電副總經理莊子壽日前也以個人名義向農會採購1500萬花生產品，昨縣長張麗善頒發感謝狀致謝。

台灣與美國簽訂「台美對等貿易協定（ART）」，美國花生將可享零關稅進口。張麗善表示，ART對台灣花生農衝擊甚大，台積電副總經理莊子壽為支持雲林在地花生農，今年特別以個人名義採購1500萬元雲林優質花生福袋，共計3萬4000份，特別頒發感謝狀，感謝莊子壽副總熱心公益、力挺雲林農業，並肯定虎尾鎮農會積極協助花生農民穩定產銷。

雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，吸引逾千人體驗。

虎尾鎮是雲林重要花生產地，農會今在花生田邀千人體驗拔花生，許多民眾遠從外縣市前來參加，親自體驗了解農民的辛勞，國民黨縣長候選人張嘉郡、立委丁學忠、副縣長陳璧君等人也與民眾同樂，現場同步發表新品「高油酸花生清油」及「木鱉果油」，理事長林坤泉表示，期盼透過優質農產加工品，建立消費者對農會的信任與認同。

張嘉郡今也到場體驗拔花生，她表示，雲林縣是國內落花生最主要的產地，每年種植面積超過1.2萬公頃，產量占全國約72%，其中虎尾也是重要產區，花生是雲林的亮點產業，未來若擔任縣長，將延續張麗善縣長的優質施政，持續輔導農會結合食農教育、農村旅遊與農產加工，讓雲林優質農產走入全國民眾的生活。

雲林縣政府農業處代理處長蔡耿宇表示，今年虎尾農會為協助一期作花生農民，購置花生莢果達50萬台斤左右，並全面以每台斤高於市價近10元購入，降低美國花生進口的衝擊。目前雲林二期作花生進入採收期，受八月雨災影響，產量減少超過2成。目前產地收購開盤價乾莢每台斤約36元。

雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影
雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影

雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影
雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影

雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗，國民黨縣長候選人張嘉郡（左二）也到場體驗。圖／張嘉郡競選總部提供
雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗，國民黨縣長候選人張嘉郡（左二）也到場體驗。圖／張嘉郡競選總部提供

雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影
雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影

雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影
雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影

雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影
雲林花生近日進入採收期，虎尾鎮農會今舉辦「虎霸王花生季」拔花生體驗活動，逾千人體驗。記者陳雅玲／攝影

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