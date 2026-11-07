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影／老少同歡 統一企業社福慈善基金會虎頭埤辦「青銀童樂嘉年華」
統一企業社福慈善事業基金會與統一企業、統一超商、南科贊美酒店、安記輪胎、客美多咖啡及安南醫院，今天在台南新化虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」，邀請400名基金會長期關懷的偏鄉社區長輩、偏鄉課輔班及才藝學校學童與早療學童參加。
活動規畫以健走促進身心健康，還有微笑超慢跑、趣味闖關、摸彩及才藝表演等內容。主辦單位希望老少混編、共同參與，讓長輩重拾活力、享受戶外樂趣，也讓孩子在互動中學習親近長輩、尊老敬老，培養同理與感恩之心，打造世代交流、彼此陪伴的溫暖時光。
活動也安排孩童與長輩輪番展現才藝，讓不同世代都有展現自我、分享成果的舞台，促進彼此欣賞與交流。
基金會總幹事凃忠正表示，該會秉持「取之於社會、用之於社會」理念，持續結合企業力量關懷偏鄉高齡長輩與弱勢兒少，盼透過公益行動拋磚引玉，促進世代共融，善盡企業社會責任。
他說，基金會長期關懷偏鄉社區長輩與弱勢兒少，持續支持長輩食堂共餐、偏鄉學童營養專案、才藝班及課輔班師資與餐費、獎助學金等公益服務。
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