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嘉義水上柳新村選舉出現夫妻檔競爭 票少別生氣「選後還是一家人」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義水上柳新村選舉出現夫妻檔競爭，村長陳皇如拚連任，妻子林雅惠也登記參選，今天共同成立競選總部。記者黃于凡／攝影
嘉義水上柳新村選舉出現夫妻檔競爭，村長陳皇如拚連任，妻子林雅惠也登記參選，今天共同成立競選總部。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉柳新村長陳皇如拚連任，妻子林雅惠也出來參選，妻子登記1號、丈夫登記2號，夫妻檔今天成立競選總部，在台上高喊當選，形成特別現象，引起地方討論。夫妻在選前承諾，不論誰的票比較多，選後都不會生氣，同心協力繼續為地方服務。

陳皇如說，他已連任兩屆柳新村長，今年希望挑戰第三屆，不過登記參選時，因擔心自身資格可能不符規定，為避免最後出現無人參選情況，請妻子林雅惠首度投入村長選舉，讓地方服務工作有延續機會，最終他的審查資格符合，夫妻決定一起攜手成立競選總部。

林雅惠說，夫妻兩人多年來一起投入地方服務，照顧村民，平時由丈夫在外奔走、協助鄉親處理大小事，她則負責後勤工作，兩人分工合作，早已習慣共同為地方付出，不論最後選舉開票結果如何，誰的票比較多，票少的別生氣，夫妻仍會和睦相處，繼續同心協力照顧村民。

陳皇如也強調，夫妻參選的初衷都是希望服務柳新村民，選舉期間爭取村民支持，選後仍是一家人，也會以地方需求為優先，持續關心村內大小事。柳新村長選舉今年共2人登記，這場夫妻同台競選的特殊選戰，最後由誰勝出，格外吸引地方關注。

嘉義 夫妻 家人

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