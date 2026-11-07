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雨天也能安心候車 南市府攜手企業推智慧綠能公車亭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
南市府攜手和欣光通科技、隆盛金盛工業及創玖科技組成聯盟，研發智慧綠能公車亭，首座設在沙崙工研院站。圖／經發局提供
南市府攜手和欣光通科技、隆盛金盛工業及創玖科技組成聯盟，研發智慧綠能公車亭，首座設在沙崙工研院站。圖／經發局提供

台南市推動淨零轉型，攜手三家在地企業打造全綠電智慧公車亭，結合太陽光電、儲能電池及ＡＩ智慧照明，無人候車時照明自動降至百分之十亮度，預估每年可節電約兩千五百度、減少約一千三百公斤二氧化碳排放，連續陰雨天可維持至少三天運作。

市長黃偉哲說，台南日照充足，適合發展太陽光電及綠能應用。此次捐贈的公車亭透過太陽能板自主發電，搭配儲能設備與節能照明，無須額外拉設台電線路，即可供應所需電力；遇到連續陰雨天，也能透過儲能系統維持運作，兼顧節能減碳與服務穩定。他指出，智慧綠能公車亭具備遮陽、避雨及照明功能，未來可整合安全監控、智慧感測及便民充電等服務，提升公共服務品質。

經發局長張婷媛表示，智慧綠能公車亭整合高效率ＬＥＤ照明、智慧調節系統、光電儲能系統及智慧能源管理平台四大技術，搭配十kWh以上儲能電池，透過太陽能供電，連續天候不佳仍可維持至少三天正常運作。

在照明設計上，系統透過環境光照及人流感應自動調整亮度，無人時降至百分之十微亮，並由智慧能源管理平台即時監控發電量與電池電量。此外，公車亭配備卅一點二吋低功耗電子紙站牌，兼顧節能及候車資訊顯示。

公車亭結構也採模組化設計，除基本機能外，可依不同場域需求擴充社區資訊站、公共藝術、休憩座椅及綠能充電等功能，讓候車亭不只是交通設施，也能成為結合地方特色的公共服務空間。

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