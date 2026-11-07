角逐全國金牌農村 雲林3社區出線

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
古坑鄉大埔、麻園及大埤三結3個社區，串連當地產業發展在地特色，榮獲雲林社區金牌獎，將代表雲林參加全國金牌農村競賽。記者蔡維斌／攝影 蔡維斌
古坑鄉大埔、麻園及大埤三結3個社區，串連當地產業發展在地特色，榮獲雲林社區金牌獎，將代表雲林參加全國金牌農村競賽。記者蔡維斌／攝影 蔡維斌

雲林縣政府開辦「金牌農村競賽」鼓勵社區發展特色，全縣四四八個社區競逐，古坑大埔、麻園及大埤三結共三個社區，串連當地產業推出特色旅程、活化地方或善用農田空間，打造鴨米田、生態池榮獲金牌獎，將代表雲林參加全國金牌農村競賽。

昨天由副縣長陳璧君主持頒獎典禮，城鄉發展處長林長造、大埤鄉長林森寶、古坑鄉長林慧如及十五個榮獲金、銀、銅、優勝等獎項的社區代表參加。

大埔社區發展協會理事長許文碩表示，社區雖只有一百五十多人，但大家群策群力，善用在地農業產業特色，發揮每個農季不同的特色規畫親近山城的旅程，夏季帶領民眾認識竹筍，深化產業特色，如今已串聯將近廿家業者，把「筍鄉文化」推展到另一高峰，今年更與旅行社簽約合作，帶領更多企業界到社區綠色旅遊。

麻園社區理事長林峻毅也指出，近年青年回流漸增，社區發展從長者照護轉為產業活化，為社區產業打開另一扇門，以柑橘打造柳丁香橙樂園，更以當地諸羅樹蛙生態作為旅程，深耕友善農業、農村文化及生態環境，呈現農業與環境共好。

大埤三結社區理事長黃迺勛表示，大埤為雲林米鄉，早期社區以稻草等農廢資材做裝置藝術，近年利用蚓糞培育技術生產稻草有機肥料，成為雲林首個農村循環經濟示範場域，近期打造鴨稻共存的鴨米田，活化畸零農地建生態池，除鳥類、蜻蜓等陸續棲息，甚至有保育類彩鷸築巢繁殖。

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