嘉義縣首創樂齡假牙計畫 8年超過2萬名長者受惠

嘉義縣政府推動樂齡假牙計畫8年，協助超過2萬名長者裝假牙，整體滿意度達99％，國際扶輪社也捐贈口腔保健醫療專車深入偏鄉。縣長翁章梁今天出席成果記者會，邀請受惠長者分享，裝假牙後改變生活，能夠自主進食咀嚼，補充營養促進身體健康。

衛生局表示，嘉義縣幅員遼闊，偏鄉牙醫資源不足，樂齡假牙計畫攜手牙醫師公會合作，布建假牙照護網絡，照顧65歲以上長者及55歲以上原住民，迄今拓展35家合約院所、57處服務據點，完成假牙裝置共計2萬4410人，18鄉鎮市照護涵蓋率100%。

梅山鄉黃姓婦人分享，2019年申請配戴假牙，裝假牙至今超過6年，依舊非常穩固、好咬，感謝翁章梁推動假牙政策，讓她能擁有一口好牙，可以好好吃東西，從最初只能看著飯菜發愁，到現在重拾咀嚼幸福，每天都能開心吃飯。

翁章梁表示，許多長輩都很節儉，所以由政府出錢裝假牙，盼所有老序大有一口好牙，能好好吃東西，也因為裝置假牙很費工夫，也非常感謝牙醫師公會響應政策，讓長輩完成假牙裝置後，都能在社區獲得照護。

衛生局表示，未來將持續整合牙醫師公會、衛生所、醫事C據點及社區營養推廣中心資源，串聯「口腔保健、假牙裝置、營養照護、友善就醫」服務，將照護從診間延伸至社區，樂齡假牙相關補助可洽合約院所、各鄉鎮市衛生所，或撥打專線0800-780-999洽詢。

嘉義縣長翁章梁首創樂齡假牙計畫，8年超過2萬名長者受惠。圖／嘉義縣政府提供