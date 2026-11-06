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雲林448社區競逐獲金牌農村揭曉 大埔、麻園、三結奪冠將出征全國賽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑鄉大埔、麻園及大埤三結等3個社區，串連當地產業發展在地特色，榮獲雲林社區金牌獎，將代表雲林參加全國金牌農村競賽，今天接受表揚並旗。記者蔡維斌／攝影
古坑鄉大埔、麻園及大埤三結等3個社區，串連當地產業發展在地特色，榮獲雲林社區金牌獎，將代表雲林參加全國金牌農村競賽，今天接受表揚並旗。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府開辦「金牌農村競賽」鼓勵社區發展特色，全縣448個社區一番競逐，古坑鄉大埔、麻園及大埤三結等3個社區，串連當地產業推出特色旅程，活化地方，或善用農田空間，打造鴨米田、生態池榮獲金牌獎，將代表雲林參加全國金牌農村競賽，爭取雲林農村特色持續被看見。

今天頒獎典禮由副縣長陳璧君主持，城鄉發展處長林長造、大埤鄉長林森寶、古坑鄉長林慧如及15個榮獲金、銀、銅、優勝等獎項的社區代表參加。

大埔社區發展協會理事長許文碩表示，該社區人口雖只150多人，但大家群策群力，善用在地農業產業特色作為發展基礎，發揮每個農季不同的特色規畫親近山城的旅程，夏季帶領民眾認識竹筍，深化產業特色，如今已串聯將近20家業者，把「筍鄉文化」推展到另一高峰，今年更與旅行社簽約合作，帶領更多企業界到社區綠色旅遊，增加合作升級機會。

麻園社區理事長林峻毅也指出，近年來青年回流漸增，因此社區發展從長者照護轉為產業活化，為社區產業打開另一扇門，以柑橘打造柳丁香橙樂園，更以當地諸羅樹蛙生態作為旅程，深耕友善農業、農村文化及生態環境，呈現農業與環境共好。

大埤三結社區理事長黃迺勛表示，大埤為雲林米鄉，早期社區以稻草等農廢資材做裝置藝術，近年更利用蚓糞培育技術生產稻草有機肥料，成為雲林首個農村循環經濟示範場域，近期更打造鴨稻共存的鴨米田，活化畸零農地打造生態池，讓鳥類、蜻蜓等陸續棲息，甚有保育類彩鷸築巢繁殖，豐富生態。

陳璧君說，農村發展不只環境空間改善，更需靠居民的參與，轉為發展動能，縣府將持續協助社區深化特色、提升量能，讓農村再生從單一亮點發展成多元永續。

古坑大埔社區以當地竹筍產業發展出多元特色遊程，打響竹筍之鄉名號，榮獲金牌農村。記者蔡維斌／攝影
古坑大埔社區以當地竹筍產業發展出多元特色遊程，打響竹筍之鄉名號，榮獲金牌農村。記者蔡維斌／攝影

大埤三結社區為雲林米鄉，以米發展多元循環農業，榮獲金牌農村。記者蔡維斌／攝影
大埤三結社區為雲林米鄉，以米發展多元循環農業，榮獲金牌農村。記者蔡維斌／攝影

古坑麻園社區除發展在地農業特色打造生態環境，吸引年輕人返鄉，榮獲金牌農村。記者蔡維斌／攝影
古坑麻園社區除發展在地農業特色打造生態環境，吸引年輕人返鄉，榮獲金牌農村。記者蔡維斌／攝影

大埔 農村 金牌

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