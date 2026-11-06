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嘉市購物節創15.06億新高 首參加幸運兒憑1張球鞋發票抱走電動車

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市購物節創造亮眼消費成績，今年發票登錄總金額達12.28億元，創歷年新高，連同市民專屬「滿千送百」活動，累計帶動15.06億元消費。市府下午舉行頒獎典禮，百萬大獎得主出爐。圖／嘉市府提供
嘉義市購物節創造亮眼消費成績，今年發票登錄總金額達12.28億元，創歷年新高，連同市民專屬「滿千送百」活動，累計帶動15.06億元消費。市府下午舉行頒獎典禮，百萬大獎得主出爐。圖／嘉市府提供

嘉義市購物節創造亮眼消費成績，今年發票登錄總金額達12.28億元，創歷年新高，連同市民專屬「滿千送百」活動，累計帶動15.06億元消費。市府下午舉行頒獎典禮，百萬大獎得主出爐，頭獎價值139.9萬元的VOLVO EX30 Core純電車，由首次參加購物節的嘉義市葉小姐抽中，她僅憑一張購買球鞋的雲端發票，就幸運抱回百萬電車。

購物節2項百萬大獎，都是透過雲端發票抽出。葉小姐表示，平時將購物取得的紙本及雲端發票登錄參加抽獎，沒想到第一次參加就抽中頭獎。由於她正好有換車需求，這份意外驚喜讓她直呼幸運，明年還要繼續參加。另一項「特獎百萬現金」由嘉義縣魏小姐獲得。她表示，今年是第二年參加購物節，使用雲端發票載具登錄方便又省時，未來也會持續參與，讓日常消費多一份中獎機會。

市長黃敏惠表示，今年購物節發票登錄金額達12.28億元，創歷年新高，加上市民專屬「滿千送百」活動帶動2.78億元發票消費，合計創造15.06億元消費成果。嘉義市以服務業為主要產業，面對疫情、美國關稅及風災等挑戰，市府109年重新啟動購物節，透過消費回饋串聯在地商圈、特色店家及旅宿業者，帶動地方經濟。

黃敏惠指出，購物節歷經7年推動，發票登錄金額從首年的約2億元成長至今年12.28億元，嘉義市營利事業銷售額也連續7年創歷史新高。假日嘉義市觀光人潮增加，熱門店家經常大排長龍，過去常說嘉義人吃雞肉飯很簡單，如今連吃一碗雞肉飯也得排隊，反映城市消費與觀光熱度。

建設處長羅資政表示，嘉義市今年上半年住宿業營利事業銷售額近19.2億元，成長24.13%，創下新高；住宿人次突破121萬人次，年增約15%，旅遊人次也突破1979萬人，住宿業銷售額、住宿人次及旅遊人次同步成長。

今年購物節市民專屬「滿千送百」活動吸引超過5萬人次參與，累計發票消費金額達2.78億元，並募集約20萬張發票捐贈在地社福團體，讓消費回饋結合公益關懷。購物節共有21家特約旅宿、410家在地特約店家及合作夥伴參與。旅宿業者自國旅低谷時期便推出「住宿送600元嘉遊金」，串聯旅宿與地方消費。今年嘉遊金發放前三名分別為耐斯王子大飯店、承億文旅桃城茶樣子及新悦花園酒店。

嘉市不動產建築開發商業同業公會連續6年贊助10台電動機車，嘉市汽車商業同業公會則攜手VOLVO匯勝汽車，將汽車頭獎升級為價值139.9萬元的純電車。「嘉購王爭霸戰」競爭激烈，最終由台中市林先生以個人累計登錄消費金額3790萬8736元奪冠，獲得LV名牌包，為購物節添話題。

嘉義市購物節創造亮眼消費成績，今年發票登錄總金額達12.28億元，創歷年新高，連同市民專屬「滿千送百」活動，累計帶動15.06億元消費。市府下午舉行頒獎典禮，百萬大獎得主出爐。圖／嘉市府提供
嘉義市購物節創造亮眼消費成績，今年發票登錄總金額達12.28億元，創歷年新高，連同市民專屬「滿千送百」活動，累計帶動15.06億元消費。市府下午舉行頒獎典禮，百萬大獎得主出爐。圖／嘉市府提供

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