台南全綠能智慧公車亭亮相 有自動照明、整合安全監控及充電

台南市推動淨零轉型，智慧綠能公車亭研發成果正式走入市民生活！市府透過地方型SBIR計畫補助，攜手3家在地企業打造全綠電智慧公車亭，結合太陽光電、儲能電池及AI智慧照明，無人候車時照明自動降至10%亮度，預估每年可節電約2500度、減少約1300公斤二氧化碳排放，即使連續陰雨天仍可維持至少3天運作。

經發局今天舉辦智慧綠能公車亭捐贈儀式。這項成果由和欣光通科技、隆盛金盛工業及創玖科技組成主題式聯盟，獲市府地方型SBIR主題式聯盟創新研發推動計畫補助，共同研發並完成實地驗證，將照明、金屬結構及能源科技整合應用於公共設施。

市長黃偉哲表示，台南日照充足，適合發展太陽光電及綠能應用。此次捐贈的公車亭透過太陽能板自主發電，搭配儲能設備與節能照明，無須額外拉設台電線路，即可供應所需電力；遇到連續陰雨天，也能透過儲能系統維持運作，兼顧節能減碳與服務穩定，是綠能技術融入日常生活的良好示範。

黃偉哲指出，過去許多公車站點僅有站牌，民眾遇到烈日或下雨，須到附近騎樓躲避，不僅不便，也可能錯過公車。市府持續改善候車設施，逐步提供更舒適、安全的候車空間。此次智慧綠能公車亭具備遮陽、避雨及照明功能，未來可整合安全監控、智慧感測及便民充電等服務，提升公共服務品質。

經發局長張婷媛表示，智慧綠能公車亭整合高效率LED照明、智慧調節系統、光電儲能系統及智慧能源管理平台四大技術，搭配10kWh以上儲能電池，透過太陽能供電，無須仰賴市電，連續天候不佳仍可維持至少3天正常運作。

在照明設計上，系統透過環境光照及人流感應自動調整亮度，無人時降至10%微亮，並由智慧能源管理平台即時監控發電量與電池電量，必要時自動調整照明用電。此外，公車亭配備31.2吋低功耗電子紙站牌，兼顧節能及候車資訊顯示。

公車亭結構也採模組化設計，除基本機能外，可依不同場域需求擴充社區資訊站、公共藝術、休憩座椅及綠能充電等功能，讓候車亭不只是交通設施，也能成為結合地方特色的公共服務空間。

市長黃偉哲表示，這是市府SBIR補助資源轉化為市民有感建設的案例，透過在地企業跨領域合作，讓智慧城市、淨零轉型及綠能產業結合，也為中小企業將研發成果導入公共建設提供示範。

經發局指出，台南自100年度推動地方型SBIR計畫以來，累計補助超過1000案，投入補助經費逾7億8000萬元，帶動產值超過113億元，創造逾4000個就業機會，未來將持續鼓勵企業跨域合作，讓創新研發成果落實於城市公共場域。

台南市政府攜手企業推動綠能科技融入公共服務，獲3家企業共同捐贈智慧綠能公車亭。圖／台南市政府提供