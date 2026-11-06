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嘉義縣前議長侯清河辭世 享壽80歲17日告別式
曾任嘉義縣議會第15屆議長的侯清河，11月4日安詳辭世，享壽80歲，家屬將在11月17日舉行告別式。侯清河曾連任6屆縣議員，歷任副議長、議長，卸下公職16年來仍關心地方事務，辭世消息傳出後，地方政壇及各界人士深感不捨。
侯清河從第12屆至第17屆連任6屆嘉義縣議員，曾任第14屆副議長、第15屆議長，是嘉義縣傳統黃派在山區的重要政治人物。嘉義縣政黨版圖轉變後，他仍憑藉地方人脈與服務經驗，持續為地方爭取建設及福利。
地方人士指出，侯清河主持議事期間，秉持公正、客觀及圓融原則協調各方，積極推動縣政建設與民生法案，也長年為地方爭取基礎建設經費。即使卸任後，仍透過過去累積的人脈關心鄉里、協助民眾，地方服務從未中斷。
侯清河曾登記參選第18屆縣議員，爭取連任，但最終經多方考量後，決定退出選舉，近年逐漸淡出地方政壇，侯清河辭世消息傳出後，政壇人士及地方鄉親紛紛表達哀悼，深感不捨，感念他多年投入地方服務的付出。
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