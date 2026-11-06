烏山頭水庫保護區旁疑非法掩埋 南市府今開挖4處揪出營建廢棄物

台南市東山區前大埔段1045-72地號及周邊土地疑遭非法掩埋廢棄物，台南市環保局今天會同環境部環境管理署、警方及東山區公所開挖現場6處，深度均約4公尺，其中4處發現地下埋有營建混合廢棄物及裝潢廢棄物，已採樣送驗，並調閱周邊監視器，追查廢棄物來源及非法棄置行為人。

環保局表示，11月4日下午接獲通報後，立即會同警方前往查察，發現現場有整地及覆土跡象，隨即採集土壤樣品進行毒性特性溶出程序（TCLP）檢測。今天進一步會同環境部環境管理署、白河分局東原派出所及東山區公所進場開挖，6處開挖深度均約4公尺，其中4處發現地下埋有營建混合廢棄物等。

環保局指出，除再次採集土壤及廢棄物樣品送驗，也同步清查現場可供辨識廢棄物來源的事證，並調閱周邊監視器，追查進出車輛及清運流向，釐清廢棄物產源、清運業者及實際棄置行為人。

環保局表示，除追查廢棄物來源及非法棄置行為人，也將調查土地所有權人及實際管理人是否知情或參與非法棄置，釐清相關責任。

環保局強調，對非法棄置廢棄物秉持嚴查究辦、絕不寬貸立場，若查有違反廢棄物清理法，將依法究責，涉及刑事責任者移送司法機關偵辦，並要求責任人妥善清理廢棄物，後續也將結合中央環保機關及警方擴大追查。

台灣水資源保育聯盟、台南市環境保護聯盟及台南市龜重溪護溪協會等環團表示接獲檢舉，以無人機空拍發現，疑似傾倒處已遭大面積覆土整平，挖土機藏匿周邊樹林，質疑有人企圖滅證。環團指出，該處距烏山頭水庫水質水量保護區約200公尺，擔心若掩埋物含有重金屬、事業廢棄物或不明汙泥，恐經雨水沖刷滲入地下水，威脅民生及農業用水安全。