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烏山頭水庫保護區旁疑非法掩埋 南市府今開挖4處揪出營建廢棄物

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局上午會同環境部環境管理署，警方及東山區公所開挖發現地下埋有營建混合廢棄物及裝潢廢棄物等，已採樣送驗，並同步蒐集相關事證、調閱監視器，積極追查廢棄物來源及非法棄置行為人。圖／環保局提供
台南市環保局上午會同環境部環境管理署，警方及東山區公所開挖發現地下埋有營建混合廢棄物及裝潢廢棄物等，已採樣送驗，並同步蒐集相關事證、調閱監視器，積極追查廢棄物來源及非法棄置行為人。圖／環保局提供

台南市東山區前大埔段1045-72地號及周邊土地疑遭非法掩埋廢棄物，台南市環保局今天會同環境部環境管理署、警方及東山區公所開挖現場6處，深度均約4公尺，其中4處發現地下埋有營建混合廢棄物及裝潢廢棄物，已採樣送驗，並調閱周邊監視器，追查廢棄物來源及非法棄置行為人。

環保局表示，11月4日下午接獲通報後，立即會同警方前往查察，發現現場有整地及覆土跡象，隨即採集土壤樣品進行毒性特性溶出程序（TCLP）檢測。今天進一步會同環境部環境管理署、白河分局東原派出所及東山區公所進場開挖，6處開挖深度均約4公尺，其中4處發現地下埋有營建混合廢棄物等。

環保局指出，除再次採集土壤及廢棄物樣品送驗，也同步清查現場可供辨識廢棄物來源的事證，並調閱周邊監視器，追查進出車輛及清運流向，釐清廢棄物產源、清運業者及實際棄置行為人。

環保局表示，除追查廢棄物來源及非法棄置行為人，也將調查土地所有權人及實際管理人是否知情或參與非法棄置，釐清相關責任。

環保局強調，對非法棄置廢棄物秉持嚴查究辦、絕不寬貸立場，若查有違反廢棄物清理法，將依法究責，涉及刑事責任者移送司法機關偵辦，並要求責任人妥善清理廢棄物，後續也將結合中央環保機關及警方擴大追查。

台灣水資源保育聯盟、台南市環境保護聯盟及台南市龜重溪護溪協會等環團表示接獲檢舉，以無人機空拍發現，疑似傾倒處已遭大面積覆土整平，挖土機藏匿周邊樹林，質疑有人企圖滅證。環團指出，該處距烏山頭水庫水質水量保護區約200公尺，擔心若掩埋物含有重金屬、事業廢棄物或不明汙泥，恐經雨水沖刷滲入地下水，威脅民生及農業用水安全。

烏山頭水庫 廢棄物 保護區

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