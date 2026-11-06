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嘉義縣樂齡假牙裝置破2萬人 整體滿意度99%

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義縣政府樂齡假牙計畫實施將滿8年，接受縣府補助裝置假牙長者破2萬人，衛生局持續追蹤使用情況，整體滿意度達99%，高度肯定嘉義縣長翁章梁推動政策。

衛生局今天在番路鄉衛生所辦記者會，展示口腔保健醫療專車、科技潔牙照光板（智慧口腔照護工具），並展現樂齡假牙計畫成果，邀受惠長者見證分享；黃姓阿嬤說，感謝翁章梁讓她還有牙齒吃東西。

翁章梁表示，樂齡假牙計畫是他上任後簽的首份公文，他父親年老時沒牙、只能喝粥，當年他選舉時重要政見就是要幫長者免費裝假牙；此外，如果沒嘉義縣牙醫師公會協助，計畫根本無法推行，感謝所有相關人士付出。

衛生局告訴中央社記者，計畫是為提升長者（滿65歲以上長者及55歲以上原住民）口牙健康、營養狀況及生活品質，經計畫合約院所評估須裝假牙者，補助包括全口活動假牙、半口活動假牙及部分活動假牙。

衛生局說，嘉義縣幅員遼闊，但偏鄉牙醫資源不足，衛生局攜手牙醫師公會布建65歲以上長者及55歲以上原住民假牙照護網絡，已拓展35家合約院所、57處服務據點，全縣18鄉鎮市照護涵蓋率100%。

民眾如果要了解樂齡假牙裝置及相關補助資訊，可洽合約院所、各鄉鎮市衛生所或撥專線0800-780-999。

假牙 嘉義 翁章梁

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