番仔溝及友忠公園工程被轟延宕要究責 嘉市府：配合鐵路高架化調整

嘉義市番仔溝公園、友忠公園雙園景觀改善工程進度設計變更，引發議會關注。市議員上午質詢，2處公園工程從規劃、設計到施工出現多次調整，質疑調查不夠周延，要求市府釐清工程變更原因及延宕責任。建設處長羅資政說，2案不同工程，番仔溝公園10月29日竣工，友忠公園因中央計畫審查及鐵路高架化施工需求，調整規劃，已在11月5日開工。

議員黃敏修質詢，公共工程從規劃階段就應做好現場調查及相關資訊蒐集，如果設計完成才發現無法施工，甚至必須一再修改設計，代表前期規劃可能存在問題。市府委託專業設計單位，聘請外部專家審查，希望透過專業把關，若最後設計仍無法落實，應檢討設計單位及審查機制，而不是每次工程進度落後，就以設計變更或行政程序作為理由。

黃敏修要求建設處交代2處公園工程設計變更次數、變更內容及對工期的影響，釐清究竟是鐵路高架化工程施工需求，還是原始設計不周，不能將所有問題都歸因於施工協調。

建設處長羅資政答詢，市府爭取國土管理署約3200萬元補助，推動番仔溝公園及友忠公園景觀改善。番仔溝公園工程3451萬8385元，施工期間因配合鐵高工程，調整設施配置，提供鐵路工程施工空間，10月29日竣工。友忠公園及綠廊串連景觀改善工程經中央多次審議，市府依審查意見調整修正計畫，獲國土管理署核定細部設計，取得中央補助發包，11月5日開工，工程契約金額4416萬25元，工期240日曆天，明年7月2日完工。

番仔溝公園改善工程運用垂楊大橋下方遮蔭環境，規劃親子親水區、沙坑及溜索設施，並整合既有遊具，其中溜索是嘉市公園首度設置的遊具，打造兼具遮陽、遊戲及親水功能的兒童遊憩空間。友忠公園整修既有及新設涼亭、遊具與公廁，改善喬木、草地及土壤環境。未來透過番仔溝公園、中央排水水岸及道路綠帶串聯至友忠公園，形成西區重要休閒綠地網絡，提供市民更舒適的散步及休憩空間。