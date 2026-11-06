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雲林首場全國品德教育博覽會登場 各校展現科技與德育並進成果

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府首度舉辦全國品德教育博覽會，呈現近年推行品德教育成果，並發表「一縣立起」新書，同時表揚前國教署長吳清山等9位長期奉獻教育和公益人員。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府首度舉辦全國品德教育博覽會，呈現近年推行品德教育成果，並發表「一縣立起」新書，同時表揚前國教署長吳清山等9位長期奉獻教育和公益人員。記者蔡維斌／攝影

積極推動校園「禮義廉恥」品德教育的雲林縣政府，今天在雲林縣體育館首度舉辦「全國品德教育博覽會」，雲林40所特色學校以科技、品格教育設攤展現成果，並發表「一縣立起」新書，縣長張麗善頒發「感恩獎」表彰包括前國教署長吳清山在內的9位長期奉獻品德教育與社會公益的典範，並以品德為核心進行論壇，全方位揭示雲林教育的關鍵密碼。

張麗善表示，城市競爭力不只取決於硬體建設與經濟數據，更重要的是品德與生活態度。面對數位時代資訊快速流動、價值多元，孩子更需要穩健的品格來定錨心性。雲林自2020年在她的母校馬光國小重新懸掛「禮義廉恥」匾額，動員逾150名教育人員研發全國首套官方品德教材，並逐步將品德教育推廣至全台、離島及東南亞，走向國際。

今天同步發表「一縣立起-雲林縣品德教育的善念與實踐」新書，書中節錄多年來雲林品德教育成果精華，會中同步頒發「感恩獎」，表揚前國教署長吳清山、教授林信志、校長黃金地等教育工作者，以及慈濟基金會雲林聯絡處、佛光山慧得法師等9人，感謝他們以身作則，透過教育與公益為社會注入正能量。

典禮並安排張麗善與也是雲林四湖子弟的吳清山進行「大師對話」，聚焦品德教育、科技平權、小校轉型、體育人才培育及國際教育五大議題。張麗善指出，雲林推動生生用平板，智慧校園，縮短城鄉數位落差，讓孩子兼具國際視野，同時召集百餘位教師校長共同編撰教材課綱，甚至分享至全國及越南等國，期讓善的教育能量代代傳襲。

今天博覽會規畫數位行動學習闖關、划船AR互動、體能挑戰、投籃及戰鬥陀螺競技場，讓學生透過體驗培養自我管理與團隊精神。明天最後一天「親子與樂活共融日」並安排兒童劇團、魔術秀等，歡迎參觀。

全國品德博覽會並結合各特色學校展現教育成果，讓學生從玩樂中獲取更多品德與科技知識。記者蔡維斌／攝影
全國品德博覽會並結合各特色學校展現教育成果，讓學生從玩樂中獲取更多品德與科技知識。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府首度舉辦全國品德教育博覽會，呈現近年推行品德教育成果，並發表「一縣立起」新書，以品德為核心進行論壇，期讓善的教育能量世代傳襲。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府首度舉辦全國品德教育博覽會，呈現近年推行品德教育成果，並發表「一縣立起」新書，以品德為核心進行論壇，期讓善的教育能量世代傳襲。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府首度舉辦全國品德教育博覽會，呈現近年推行品德教育成果，並以品德為核心進行論壇，期讓善的教育能量世代傳襲。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府首度舉辦全國品德教育博覽會，呈現近年推行品德教育成果，並以品德為核心進行論壇，期讓善的教育能量世代傳襲。記者蔡維斌／攝影

全國品德博覽會並結合各特色學校展現教育成果，讓學生從玩樂中獲取更多品德與科技知識。記者蔡維斌／攝影
全國品德博覽會並結合各特色學校展現教育成果，讓學生從玩樂中獲取更多品德與科技知識。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府首度舉辦全國品德教育博覽會，呈現近年推行品德教育成果，並發表「一縣立起」新書，以品德為核心進行論壇，期讓善的教育能量世代傳襲。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府首度舉辦全國品德教育博覽會，呈現近年推行品德教育成果，並發表「一縣立起」新書，以品德為核心進行論壇，期讓善的教育能量世代傳襲。記者蔡維斌／攝影

雲林 科技 張麗善 國教署

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