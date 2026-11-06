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安寮好室社宅停工逾半年 嘉市議員質詢並向立委王美惠求助促復工

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝

內政部國家住宅及都市更新中心在嘉市興建的第3座社會住宅「安寮好室」，去年6月7日動土，原訂2028年完工，卻因營建土石方去化問題，工程停擺超過10個月未能復工，引發民眾關注。市議員上午質詢，社宅攸關居住正義，是吸引年輕家庭移居、留住城市人口的重要政策，要求市府積極協調中央，釐清停工原因，盡速排除問題，讓工程恢復進度。

議員陳家平質詢，安寮好室基地為原吳鳳新村舊址，規劃興建地下3層、地上13層建築，提供141戶住宅，是國家住都中心在嘉市推動的第三處社會住宅。地方對社宅興建充滿期待，去年6月17日動土時，預計2028年完工，年初因營建土石方無處去化，工程停工至今超過10個月，進度嚴重落後，讓期待入住的民眾相當關切。

陳家平表示，新加坡透過完善住宅政策改善居住環境，也讓人口老化及人口成長問題有機會獲得改善。嘉市同樣面臨人口發展挑戰，如何留住人口、吸引年輕家庭定居，讓下一代願意留在嘉義生活，是城市永續發展的重要課題，社會住宅更是其中關鍵，不能因為工程停擺，讓居住政策跟著延宕。

市長黃敏惠答詢，市府盡可能提供社會住宅推動所需的行政協助，包括運用市有土地及空間資源增加住宅供給。針對安寮好室停工問題，市府已多次透過行政管道向中央了解，也持續跨局處協助，希望中央盡速解決營建土石方去化問題，讓工程早日復工。

質詢結束，陳家平隨即在議場拿手機致電立委王美惠，透過立委協助了解工程停擺原因，促請中央加速處理。王美惠表示會協助，針對工程因營建土石方去化問題停工的情況，協助了解促成復工。

嘉市議員陳家平質詢後在議場拿手機致電立委王美惠，透過立委協助了解工程停擺原因，促請中央協助安寮好室社宅復工。記者魯永明／攝影
嘉市議員陳家平質詢後在議場拿手機致電立委王美惠，透過立委協助了解工程停擺原因，促請中央協助安寮好室社宅復工。記者魯永明／攝影

王美惠 社宅 議員 社會住宅

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