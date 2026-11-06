農產創新與農廢再利用 雲林3社區獲農村金獎將角逐全國賽

雲林縣三結、麻園及大埔社區運用筍子、稻米等農作物研發出各項產品，述說農村故事，並將農廢再利用朝永續經營發展，獲得雲林縣第4屆金牌農村金獎，將代表雲林縣參加全國金牌農村競賽。

根據雲林縣府統計，全縣共有162個農村再造社區，其中有84個參與雲林縣第4屆金牌農村競賽，有15個社區獲獎，三結、麻園及大埔社區獲得金牌社區，將代表雲林縣參加全國競賽。雲林縣副縣長陳璧君今天授旗，期許獲得佳績。

大埤鄉三結社區理事長黃迺勛說，社區以農村文化及循環經濟為主軸，透過醃酸菜文化祭傳承地方特色，並結合鴨間稻生態耕作及農業資源循環再利用，推動農村永續發展，讓民眾可以看到現代化農村的多元樣貌。

「用生態扎根」，古坑鄉大埔社區理事長許文碩表示，社區以一根筍子的生產翻轉農村新生活，在地農業產業及社區特色為發展基礎，將傳統竹筍產業結合觀光體驗，創立「筍友部落」自主品牌，並將產品拓展至國際市場，帶動地方產業發展。

古坑鄉麻園社區則以有機農業及自然生態為基礎，推動綠色療癒計畫，並促進青年與長輩共同參與，打造世代共好的農村環境。

陳璧君表示，農村發展不僅是環境空間的改善，更需要居民共同參與，將在地文化、特色產業與自然生態轉化為持續發展的動能。縣府將持續透過農村再生及跨域資源整合，協助社區深化特色、提升發展量能，並以金牌農村競賽為契機，推動社區相互學習、經驗交流與成果擴散，讓農村發展從單一社區的亮點，逐步串聯成雲林整體的農村永續力量。