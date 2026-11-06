快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

農產創新與農廢再利用 雲林3社區獲農村金獎將角逐全國賽

中央社／ 雲林縣6日電

雲林縣三結、麻園及大埔社區運用筍子、稻米等農作物研發出各項產品，述說農村故事，並將農廢再利用朝永續經營發展，獲得雲林縣第4屆金牌農村金獎，將代表雲林縣參加全國金牌農村競賽。

根據雲林縣府統計，全縣共有162個農村再造社區，其中有84個參與雲林縣第4屆金牌農村競賽，有15個社區獲獎，三結、麻園及大埔社區獲得金牌社區，將代表雲林縣參加全國競賽。雲林縣副縣長陳璧君今天授旗，期許獲得佳績。

大埤鄉三結社區理事長黃迺勛說，社區以農村文化及循環經濟為主軸，透過醃酸菜文化祭傳承地方特色，並結合鴨間稻生態耕作及農業資源循環再利用，推動農村永續發展，讓民眾可以看到現代化農村的多元樣貌。

「用生態扎根」，古坑鄉大埔社區理事長許文碩表示，社區以一根筍子的生產翻轉農村新生活，在地農業產業及社區特色為發展基礎，將傳統竹筍產業結合觀光體驗，創立「筍友部落」自主品牌，並將產品拓展至國際市場，帶動地方產業發展。

古坑鄉麻園社區則以有機農業及自然生態為基礎，推動綠色療癒計畫，並促進青年與長輩共同參與，打造世代共好的農村環境。

陳璧君表示，農村發展不僅是環境空間的改善，更需要居民共同參與，將在地文化、特色產業與自然生態轉化為持續發展的動能。縣府將持續透過農村再生及跨域資源整合，協助社區深化特色、提升發展量能，並以金牌農村競賽為契機，推動社區相互學習、經驗交流與成果擴散，讓農村發展從單一社區的亮點，逐步串聯成雲林整體的農村永續力量。

農村 雲林 大埔

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

農村也有績優股 檳榔園變百香果園 屏東農村再生玩出新商機

雲林縣府攜手亞洲大學簽署MOU 數位地圖掌握少子化風險

雲林急重症智慧醫療再升級 縣府與6大醫院簽署MOU打造區域聯防網

淡水公司田溪6座攔水堰全拆除 生態復育見成效、穿山甲現蹤

相關新聞

番仔溝及友忠公園工程被轟延宕要究責 嘉市府：配合鐵路高架化調整

嘉義市番仔溝公園、友忠公園雙園景觀改善工程進度設計變更，引發議會關注。市議員上午質詢，2處公園工程從規劃、設計到施工出現多次調整，質疑調查不夠周延，要求市府釐清工程變更原因及延宕責任。建設處長羅資政說，2案不同工程，番仔溝公園10月29日竣工，友忠公園因中央計畫審查及鐵路高架化施工需求，調整規劃，已在11月5日開工。

雲林首場全國品德教育博覽會登場 各校展現科技與德育並進成果

積極推動校園「禮義廉恥」品德教育的雲林縣政府，今天在雲林縣體育館首度舉辦「全國品德教育博覽會」，雲林40所特色學校以科技、品格教育設攤展現成果，並發表「一縣立起」新書，縣長張麗善頒發「感恩獎」表彰包括前國教署長吳清山在內的9位長期奉獻品德教育與社會公益的典範，並以品德為核心進行論壇，全方位揭示雲林教育的關鍵密碼。

安寮好室社宅停工逾半年 嘉市議員質詢並向立委王美惠求助促復工

內政部國家住宅及都市更新中心在嘉市興建的第3座社會住宅「安寮好室」，去年6月7日動土，原訂2028年完工，卻因營建土石方去化問題，工程停擺超過10個月未能復工，引發民眾關注。市議員上午質詢，社宅攸關居住正義，是吸引年輕家庭移居、留住城市人口的重要政策，要求市府積極協調中央，釐清停工原因，盡速排除問題，讓工程恢復進度。

「榮泰號」模型黃敏惠允諾交棒下任 議員盼嘉義輕軌別斷線

嘉市長黃敏惠任期即將屆滿，市議員張敏琪上午質詢關切國際管樂節、科學168等城市品牌傳承，再度拿出先前送給黃敏惠「榮泰號」輕軌模型，追問輕軌建設進度。黃敏惠允諾，模型將繼續留在市長室，市長交接時再交給下一任市長，象徵市民對輕軌建設的期待持續傳承。

嘉市街頭驚見晾曬巨型衣服 長榮街成露天藝術展場詮釋城市生活

嘉義市街頭出現巨大衣服裝置藝術！民眾行經長榮街發現街道上突然多了幾件尺寸驚人的衣服，彷彿把晾衣場搬進城市街景。這不是街頭晾衣，而是市府文化局首度推出的「嘉義藝術日常Art WeekChiayi2026」城市藝術共創計畫，邀請藝術家走進街區，以創作重新詮釋城市生活，讓藝術不再只是美術館裡的展品，而是民眾隨處可見的日常風景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。