「榮泰號」模型黃敏惠允諾交棒下任 議員盼嘉義輕軌別斷線

嘉市長黃敏惠任期即將屆滿，市議員張敏琪上午質詢關切國際管樂節、科學168等城市品牌傳承，再度拿出先前送給黃敏惠「榮泰號」輕軌模型，追問輕軌建設進度。黃敏惠允諾，模型將繼續留在市長室，市長交接時再交給下一任市長，象徵市民對輕軌建設的期待持續傳承。

張敏琪質詢，國際管樂節、科學168多年經營，成為嘉市重要城市品牌，不僅是大型活動，更融入市民生活與共同記憶。希望市府不論由誰接任，都能延續既有成果，讓城市特色持續發展。

黃敏惠答詢，嘉市幅員不大、資源有限，但歷任市府團隊透過教育、文化等力量，逐步將各項活動從無到有，發展成城市品牌。她說，過去國際管樂節曾面臨是否停辦討論，當時有民眾感嘆「沒有管樂節的嘉義市，還是嘉義市嗎？」也有孩子說，科學168就是自己的童年。這些回饋讓她深刻感受到，城市活動已經成為市民生活的一部分。

黃敏惠強調，城市發展需要承接前人的努力，在既有基礎上繼續向前，不只處理眼前問題，更要看見長遠價值，期盼下一任市長接棒，讓重要節慶與城市品牌持續發展。

談到輕軌建設，張敏琪再提「榮泰號」模型。這件模型源自去年5月21日議會質詢，當時高鐵嘉義站聯外輕軌372億元經費由中央負擔的承諾引發爭議，張敏琪送上綠白相間的高雄輕軌模型，諷刺中央對嘉義輕軌的態度，並以「榮泰號」表達地方盼望輕軌早日到站的期待。

黃敏惠表示，模型一直放在市長室，提醒自己肩負的責任，也代表市民對交通建設的期待。她指出，輕軌不只是交通工具，更涉及交通平權與城市未來發展，市府過去多次向中央爭取，也曾把握行政院長卓榮泰到訪機會表達訴求，並曾在行政院與卓榮泰溝通近兩個小時，但後續仍有許多工作需要持續努力。

黃敏惠表示，嘉義市軌道運輸及高鐵聯外交通建設，影響的不只是嘉義市，也牽動大嘉義地區及南部西部經濟廊帶發展。中央過去曾提出先以BRT培養運量，待達到目標後再推動軌道運輸，她希望交通部儘速兌現承諾，讓地方期待多年的交通建設有所進展。

至於近期BRT每周增加26班，黃敏惠坦言，雖然已經增班，但距離民眾需求仍有差距，未來還要持續培養大眾運輸使用習慣，並爭取更完善的整體交通規劃。

張敏琪最後詢問，能否讓「榮泰號」繼續留在市長室。黃敏惠當場允諾，模型將留在市長室，市長交接時再交給下一任市長，讓這件承載市民期待的模型，隨著市長交棒繼續傳遞，也提醒新任市長持續關注嘉義輕軌建設。