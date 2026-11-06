嘉市街頭驚見晾曬巨型衣服 長榮街成露天藝術展場詮釋城市生活

嘉義市街頭出現巨大衣服裝置藝術！民眾行經長榮街發現街道上突然多了幾件尺寸驚人的衣服，彷彿把晾衣場搬進城市街景。這不是街頭晾衣，而是市府文化局首度推出的「嘉義藝術日常Art WeekChiayi2026」城市藝術共創計畫，邀請藝術家走進街區，以創作重新詮釋城市生活，讓藝術不再只是美術館裡的展品，而是民眾隨處可見的日常風景。

「嘉義藝術日常」本月初登場到15日止，文化局邀7位藝術創作者在7處合作基地代表揭幕。今年延續「整個嘉義市，就是城市博物館」街角館理念，推動城市藝術共創，從近百件公開徵件提案選出7位藝術家，進駐街角館、文化基地及特色店家，依據場域特色、地方歷史與生活記憶進行現地創作。

嘉市素有「畫都」美譽，孕育陳澄波、林玉山、張李德和等重要藝術家，擁有深厚的木都文化與歷史建築。城市文化除保存，更需要創新方式融入當代生活，透過藝術家與在地場域合作，讓藝術走進市民熟悉的生活空間。文化局長謝育哲指出，這是首次以城市藝術共創為主軸，整合藝術創作與地方文化場域，讓街角館從文化資源保存與展示，進一步轉型為藝術交流、跨域合作及公共參與的場所。

7處策展場域各有不同創作主題，包括實驗木場由羅又睿創作「木都之埕」、昭和十八J1由楊水源創作「木麻黃」、木更MUGN由林婉筑呈現「玉山散步東ㄉ剪黏展」、永昌行由張博傑推出「家庭式風景：3667」、起風SWAY TEA由江婕妤創作「痕跡匯流之處」、口袋派對由蔡寧呈現「下落：機具何往」，以及長榮街區的「長榮街晾衣場」，以巨型衣服裝置吸引民眾目光。

活動期間除7處藝術策展免費開放參觀，9日至13日還安排7場藝術導讀，由藝術家親自分享創作理念及場域背後的文化故事，採預先報名制。壓軸「Art Weekend Market藝術市集」，14、15日周休上午11時至下午5時，在舊監獄木屋宿舍群（東區維新路134巷）登場，集結全台近30個文化創作品牌，涵蓋設計、插畫、小誌、手作、特色飲食及音樂演出，讓民眾在日式木屋群中感受藝術與生活交織的氛圍。活動及導讀報名資訊在文化局官網。

「嘉義藝術日常」本月初登場，嘉市文化局邀7位藝術創作者在7處合作基地代表揭幕。圖／嘉市府提供

嘉義市街頭出現巨大衣服裝置藝術！民眾行經長榮街發現街道上突然多了幾件尺寸驚人的衣服，彷彿把晾衣場搬進城市街景。圖／嘉市府提供

「嘉義藝術日常」本月初登場，嘉市文化局邀7位藝術創作者在7處合作基地代表揭幕。圖／嘉市府提供