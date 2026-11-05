雲林急重症智慧醫療再升級 縣府與6大醫院簽署MOU打造區域聯防網

雲林縣政府為強化急重症醫療量能及緊急傷病患救治效率，今天與六大醫院簽署智慧緊急醫療照護合作備忘錄。盼透過跨醫院整合院前救護、院內急重症照護、跨院轉診、專業人才培育等機制，結合AI、遠距醫療與智慧科技，推動雲林急重症醫療區域聯防，打造更具韌性的醫療照護網絡。

今天簽署儀式由雲林縣長張麗善、雲林縣消防局長林文山、縣衛生局曾春美、台大雲林分院長馬惠明、北港媽祖醫院長吳錫金、成大斗六分院長何宗憲雲林長庚醫院副院長李建興、雲林基督教醫院副院長賴天堡、若瑟醫院副院長江榮人等人代表簽署。

曾春美說，近年透過智慧救護車、AI輔助判讀、遠距醫療等，協助到院前掌握病患資訊並整備醫療資源，同時推動在宅急症照護，將醫療服務延伸至社區與家庭。這項備忘錄簽署將整合6家醫院專業量能，強化急重症分流、跨院轉診、災害應變及醫學研究。

林文山也說，此次結合6家醫院不同專業領域，推動整合院前救護、院內急重症照護、跨院轉診，並結合AI、遠距醫療與智慧科技，讓推動雲林急重症醫療由個別合作邁向區域聯防。

馬惠明指出，台大雲林分院已建立種子教師培訓制度，強化第一線救護人員專業能力，將再整合臨床資料與教學研究資源，推動跨院急重症醫學研究；吳錫金、李建興也表示，將結合沿海傷病整合、慢性病防治及職業病與運動治療等專業特色，參與跨院教學研究合作，推動預防醫學與傷病照護創新。

張麗善表示，雲林幅員廣闊，面臨人口高齡化、偏鄉醫療資源分布不均等挑戰，近年來，縣府與六大醫院合作，透過醫消聯防，成功將OHCA個案，從原來存活率7%提高至23.8%。此番成果得來不易，期盼未來打破醫療資源的地域限制，讓無論沿海、山區或市區民眾，都能獲得即時且適切的醫療服務，豎立跨機關、跨醫院的醫療里程碑，建立更完整的生命救援鏈。

雲林縣政府為強化急重症醫療量能及緊急傷病患救治效率，今天與六大醫院簽署智慧緊急醫療照護合作備忘錄，打造更具韌性的醫療照護網絡。記者蔡維斌／攝影