AMD捐AI設備助攻台南！ AI 1999智慧客服、擴大跨局處應用

美商AMD（超微半導體）捐贈AI運算設備，協助台南市府推動智慧治理。台南市府今天舉辦「智匯台南・算力領航：AMD科技助攻 台南市AI服務引擎啟動」記者會，市長黃偉哲頒發感謝狀，宣布以AI 1999智慧客服為起點，逐步擴大AI在各局處的應用，透過語音辨識、知識檢索及大語言模型等技術，提升行政效率與市民服務品質。

黃偉哲表示，科技進步不應只反映在經濟成長，更要落實在便民服務與行政效能。這次在AMD、工研院及大南方新矽谷推動辦公室協助下，將AI導入1999市民服務專線，可快速辨識民眾需求、轉交權責單位，遇到跨局處案件也能同步通知，減少電話轉接及民眾等候時間。

黃偉哲指出，疫情期間1999專線曾單日接獲逾萬通電話，市府當時運用LINE智慧健康照護雲提供防疫資訊，減輕話務人員負擔。市府也曾運用無人機進行地籍測繪、房屋稅調查及環境巡查，節省約1萬小時人工測量工時，未來將持續導入科技，讓有限人力發揮更大效益。

研考會表示，市府自2025年起建構自主可控的地端AI算力環境，並以AI 1999智慧客服作為市政AI服務引擎的首個驗證案例。系統可協助話務人員將民眾語音轉為文字、查詢市政知識、整理案件摘要及提供回覆建議，甚至能辨識台語發音的在地地名。不過，系統產出的內容仍須由話務人員確認後，才能回覆民眾，以兼顧效率與正確性。

研考會指出，市府與工研院、AMD持續合作，建立可與既有平台互相支援及備援的架構，強化系統穩定性。今年4月大南方AI IMPACT展會期間，也曾以AI 1999知識庫為基礎，在AMD邊緣運算主機展示虛擬市長市政問答。未來各局處可依業務需求，運用語音辨識、知識檢索及大語言模型等共通技術，加速AI應用落地。

AMD台灣分公司財務長許禮磬表示，台南具備半導體及製造業聚落、學研資源，加上市府積極推動AI應用，有利先進運算技術與實際需求接軌，AMD期待持續與市府及產學研夥伴合作，擴大南台灣AI研發能量。

大南方新矽谷推動辦公室副主任林輝堂表示，透過「AMD–ITRI高速運算開放平台」台南算力專案，整合國際科技大廠與工研院技術能量，提供在地企業及新創團隊運算資源、開發環境與技術支援，降低AI模型開發及應用測試門檻。這次AMD進一步捐贈設備給專案獲獎團隊，也有助加速創新技術落地。

市府表示，配合中央AI新十大建設及大南方新矽谷推動方案，台南將以沙崙為樞紐，串聯AMD研發據點、學研機構及產業聚落，逐步擴大AI跨局處應用，同時落實資料安全、權限管理及服務品質控管，打造AI創新生態系，提升市政治理效能。

市長黃偉哲感謝AMD捐贈算力設備助攻台南AI服務引擎啟動。圖／台南市政府提供