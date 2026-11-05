烏山頭水庫旁非法廢棄物疑覆土滅證 環團呼籲檢調環保單位徹查

台灣水資源保育聯盟、台南市環境保護聯盟、台南市龜重溪護溪協會等環團今天表示，昨天接獲具名檢舉台南市烏山頭水庫水質水量保護區疑有不肖業者違法傾倒不明廢棄物。今天以無人機空拍發現傾倒處已被大面積覆土整平，疑企圖滅證，覆土怪手刻意藏匿周邊樹林。

環團表示，已緊急具狀向台南市環保局、環境部環境管理署南區環境管理中心及法務部調查局台南市調查處等單位檢舉，要求檢調與環保主管機關即刻進場開挖採樣，嚴防大台南數百萬人飲用水源遭受汙染。

環團表示，現場不同色澤異物遭覆土掩埋，挖土機藏匿林間，拍攝畫面顯示現場作業痕跡明確：出現大面積不同土質與色澤區塊，含灰白色粉土狀不明物質與深色土堆，地表留有清晰且密集的履帶重機具壓實、推平痕跡，顯示近日密集且持續整地掩埋作業。

環保團體質疑，該回填處坐落於「原永揚掩埋場」人工防滲邊坡與滯洪、積水池上方的脆弱邊緣，距離烏山頭水庫保護區僅約200公尺。地質脆弱且屬地下水敏感帶，若回填物含重金屬、事業廢棄物或不明汙泥，暴雨沖刷將直流地下水體汙染，嚴重威脅民生與農業供水安全。

環保團體聲明提出三大訴求：

要求主管機關立即會勘，啟動「深度分層開挖採樣，嚴禁僅做「表面覆土採樣」敷衍了事。必須深層開挖、垂直分層採樣，化驗有害物質，向社會大眾公布地下掩埋物真實成分。

請台南地檢署及調查站立即查扣現場挖土機等涉案重機具，避免業者連夜轉移機具或持續破壞現場。

擴大追查產源與清運車輛，落實溯源究責：主管機關應調閱周邊聯外道路監視器、以車牌辨識系統勾稽砂石車與清運車輛軌跡，並比對國土利用監測衛星變異點紀錄與電子清運聯單，全面揪出廢棄物產生源頭及幕後委託業者，絕不可縱容水源區淪為不法廢棄物掩埋天堂。

環團質疑烏山頭水庫旁非法掩埋廢棄物覆土滅證，呼籲檢調環保單位徹查。圖／台南環盟提供

環團質疑烏山頭水庫旁非法掩埋廢棄物覆土滅證，呼籲檢調環保單位徹查。圖／台南環盟提供

環團質疑烏山頭水庫旁非法掩埋廢棄物覆土滅證，呼籲檢調環保單位徹查。圖／台南環盟提供

環團質疑烏山頭水庫旁非法掩埋廢棄物覆土滅證，呼籲檢調環保單位徹查。圖／台南環盟提供