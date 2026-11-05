嘉市西區全民運動館啟用典禮下周免費 全國唯一四大功能溫水泳池亮點

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長、國中小幼兒園校長園長們，共同見證體育建設重要里程碑，場館下周一9日起至15日7天免費開放民眾體驗，邀請市民搶先感受全新運動設施，啟用典禮，運動部長李洋及市長候選人立委王美惠未出席，由體育部政務次長楊啟文文代表參加典禮

典禮前，因日前立委王美惠邀請運動部長李洋提前到場開箱視察，引起市府及張啟楷、藍營議員不滿，批王美惠未知會市府，獨自攬功，啟用典禮，李洋及王美惠未出席，由體育部政務次長楊啓文代表參加，過程平和，無競選言辭交鋒政治味。

黃敏惠說，他很想見李洋，教育處日前接獲運動部電話詢問，才得知立委王美惠邀請李洋視察，市府未接獲行程通知，這就是「來無張遲、去無相辭」，西區運動館早在2019年市府就向中央爭取，從政策規劃、經費協調到工程推動，歷經多年努力才完成。

黃敏惠指出，全民運動中心構想，早在前總統馬英九競選提出政見，後經前行政院長蘇貞昌任內核定，議會支持及中央地方共同努力實現。場館總經費6.1億元，市府自籌4.1億元，中央補助2億元，建設成果來自中央地方、議會共同合作。

黃敏惠說，嘉市推動全民運動成果，運動村里認證6個增到32里；校園運動社團也從50多個增加到160個，運動成為嘉義市的DNA，市府將持續透過運動場館、校園及社區推廣，讓運動成為市民日常生活的一部分。

楊啓文肯定嘉市體育運動成果，他說，西區全民運動館總經費約6.1億元，體育部補助2億元，已經是中央補助地方最高額度，隨著西區全民運動館完工，加上東區既有運動設施，嘉市東西區運動資源配置均衡，讓市民有更多就近運動的選擇，市長提建羽球館需求他會帶回。

西區全民運動館採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營，投資逾千萬元運動健身設備。場館位於西區劉厝里大富路，基地約3公頃，取得綠建築銀級標章。場館採多樓層、多元運動設施規劃，1樓溫水游泳池、體適能中心及瑜伽運動教室；2樓籃球、羽球等綜合球場、桌球教室及多功能教室，提供不同年齡層市民運動、健身及參與課程空間。

場館最大亮點全國唯一50公尺溫水游泳池，兼具競賽、親子休閒、運動推廣及教學等四大功能。啟用典禮市府安排切蛋糕、剪綵等儀式，隨後經營團隊帶市長及來賓參觀場館。完善健身器材、溫水游泳池及多元運動空間，讓人滿意，期待場館營運提供市民更多運動選擇。

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館，場館最大亮點全國唯一50公尺溫水游泳池，兼具競賽、親子休閒、運動推廣及教學等四大功能。記者魯永明／攝影

西區全民運動館採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營，投資逾千萬元運動健身設備。記者魯永明／攝影

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長、國中小幼兒園校長園長們，共同見證體育建設重要里程碑。記者魯永明／攝影

西區全民運動館採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營，投資逾千萬元運動健身設備。記者魯永明／攝影