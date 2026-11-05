快訊

不是陳志明…王子開庭自爆另找閃兵集團 法官傻眼：醫院外都你們這種人？

台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆

台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市西區全民運動館啟用典禮下周免費 全國唯一四大功能溫水泳池亮點

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長共同剪綵。記者魯永明／攝影
嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長共同剪綵。記者魯永明／攝影

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長、國中小幼兒園校長園長們，共同見證體育建設重要里程碑，場館下周一9日起至15日7天免費開放民眾體驗，邀請市民搶先感受全新運動設施，啟用典禮，運動部長李洋及市長候選人立委王美惠未出席，由體育部政務次長楊啟文文代表參加典禮

典禮前，因日前立委王美惠邀請運動部長李洋提前到場開箱視察，引起市府及張啟楷、藍營議員不滿，批王美惠未知會市府，獨自攬功，啟用典禮，李洋及王美惠未出席，由體育部政務次長楊啓文代表參加，過程平和，無競選言辭交鋒政治味。

黃敏惠說，他很想見李洋，教育處日前接獲運動部電話詢問，才得知立委王美惠邀請李洋視察，市府未接獲行程通知，這就是「來無張遲、去無相辭」，西區運動館早在2019年市府就向中央爭取，從政策規劃、經費協調到工程推動，歷經多年努力才完成。

黃敏惠指出，全民運動中心構想，早在前總統馬英九競選提出政見，後經前行政院長蘇貞昌任內核定，議會支持及中央地方共同努力實現。場館總經費6.1億元，市府自籌4.1億元，中央補助2億元，建設成果來自中央地方、議會共同合作。

黃敏惠說，嘉市推動全民運動成果，運動村里認證6個增到32里；校園運動社團也從50多個增加到160個，運動成為嘉義市的DNA，市府將持續透過運動場館、校園及社區推廣，讓運動成為市民日常生活的一部分。

楊啓文肯定嘉市體育運動成果，他說，西區全民運動館總經費約6.1億元，體育部補助2億元，已經是中央補助地方最高額度，隨著西區全民運動館完工，加上東區既有運動設施，嘉市東西區運動資源配置均衡，讓市民有更多就近運動的選擇，市長提建羽球館需求他會帶回。

西區全民運動館採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營，投資逾千萬元運動健身設備。場館位於西區劉厝里大富路，基地約3公頃，取得綠建築銀級標章。場館採多樓層、多元運動設施規劃，1樓溫水游泳池、體適能中心及瑜伽運動教室；2樓籃球、羽球等綜合球場、桌球教室及多功能教室，提供不同年齡層市民運動、健身及參與課程空間。

場館最大亮點全國唯一50公尺溫水游泳池，兼具競賽、親子休閒、運動推廣及教學等四大功能。啟用典禮市府安排切蛋糕、剪綵等儀式，隨後經營團隊帶市長及來賓參觀場館。完善健身器材、溫水游泳池及多元運動空間，讓人滿意，期待場館營運提供市民更多運動選擇。

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館，場館最大亮點全國唯一50公尺溫水游泳池，兼具競賽、親子休閒、運動推廣及教學等四大功能。記者魯永明／攝影
嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館，場館最大亮點全國唯一50公尺溫水游泳池，兼具競賽、親子休閒、運動推廣及教學等四大功能。記者魯永明／攝影

西區全民運動館採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營，投資逾千萬元運動健身設備。記者魯永明／攝影
西區全民運動館採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營，投資逾千萬元運動健身設備。記者魯永明／攝影

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長、國中小幼兒園校長園長們，共同見證體育建設重要里程碑。記者魯永明／攝影
嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長、國中小幼兒園校長園長們，共同見證體育建設重要里程碑。記者魯永明／攝影

西區全民運動館採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營，投資逾千萬元運動健身設備。記者魯永明／攝影
西區全民運動館採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營，投資逾千萬元運動健身設備。記者魯永明／攝影

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長共同切蛋糕。記者魯永明／攝影
嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長共同切蛋糕。記者魯永明／攝影

嘉義 運動 免費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

斥資近2千萬元！台南馬雅各長青公園大改造 全年齡友善休憩空間

嘉市選戰青年安居熱議題 張啓楷廣建社宅、王美惠自建社會婚育宅

嘉義市公托候補逾百人3據點將啟用 議員籲加速校校有公托

張嘉郡推北港升級4大發展行動 打造雲林最大共融旗艦樂園帶動親子經濟

相關新聞

嘉市西區全民運動館啟用典禮下周免費 全國唯一四大功能溫水泳池亮點

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館竣工落成，市府下午舉行啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與體育部政務次長楊啓文、市長候選人前立委張啓楷、議長陳姿妏等多位議員里長、國中小幼兒園校長園長們，共同見證體育建設重要里程碑，場館下周一9日起至15日7天免費開放民眾體驗，邀請市民搶先感受全新運動設施，啟用典禮，運動部長李洋及市長候選人立委王美惠未出席，由體育部政務次長楊啟文文代表參加典禮

台南發表無人機輔助地政業務成果 黃偉哲：每年省1萬小時作業時間

台南市2019年起推動無人機輔助地政業務，累計航拍面積達4萬2424公頃，預估每年可節省約1萬小時作業時間，應用範圍涵蓋土地測量、巡查、農地重劃及重大開發建設等領域。市長黃偉哲今天出席成果發表會，肯定地政局善用科技提升行政效率，期許持續擴大應用，提升市政服務品質。

台南永大溜冰場市府委外經營遭地方質疑 業者聲明：都不是事實

台南市永康永大滑輪溜冰場遭指「特定民間社團統包場地，引進民間團體統包、只開放每天上午十時至中午供選手練習及台南選手賽前僅能適應場地一天，外縣市選手卻有三天」。得標經營業者聚點運動公司聲明，以上說法都不是事實。

嘉義縣食安大樓成立5周年 年檢驗近萬件、研究成果登國際期刊

嘉義縣永在食安大樓成立5周年，縣長翁章梁今天出席成果發表會，回顧推動歷程與成果，14名衛生局檢驗員進駐研究室，取得23類、667項檢驗能力認證，每年檢驗近1萬項次，包括食品添加物、農藥殘留、動物用藥殘留等，並開發新檢驗技術，研究成果刊登於國際SCI期刊。

二通商圈老店轉型吸引觀光客　嘉市議員促打造遮雨遮陽徒步街帶動商機

嘉義市中正路二通商圈透過老店轉型與特色店家進駐，成為舊城區觀光亮點。市議員上午質詢二通商圈不少店家展現新風貌，市府除觀光行銷，也應改善商圈環境，建議參考日本韓國商店街模式，評估設置遮雨遮陽設施，規劃徒步街區，串聯火車站與舊城觀光動線。觀光新聞處長鄭雅文允諾跨局處評估。

嘉北區段徵收打造健康醫療特區 嘉市議員促納入長照銀髮產業

嘉義市議員上午質詢嘉北區段徵收計畫，要求市府結合嘉北車站周邊發展及鐵路高架化，將醫療、長照及銀髮產業納入整體規劃，打造「健康幸福城」醫療特區。另，針對垂楊路崇文國小、興嘉國小前2座老舊行人天橋，要求市府重新檢視需求及交通安全，評估改善或拆除可行性，讓公共設施符合現代城市發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。